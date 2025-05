Gmail: si potrà reagire alle mail usando una emoji

Come ben sappiamo Google da diverso tempo ormai si impegna costantemente per affinare tutte le funzionalità presenti all’interno della propria suite di applicazioni, ciò ovviamente prende corpo in una serie di aggiornamenti costanti che riguardano le applicazioni e che vengono rilasciati con una cadenza decisamente elevata, l’applicazione di cui vi parliamo oggi e probabilmente quella più utilizzata al mondo Per quanto riguarda Google, stiamo parlando di Gmail, il client ha ricevuto un’importante aggiornamento che riguarda la comunicazione e che mira a velocizzare e a renderla più intuitiva e personale, sarà d’ora in avanti possibile rispondere all’e-mail tramite una reazione con emoji rapida.

Cambio importante

Nello specifico, d’ora in avanti sarà possibile rispondere a una mail reagendo a quest’ultima con pochi semplici tap utilizzando le classiche emoji che conosciamo noi tutti, in tal modo Google è convinta di rendere la comunicazione più immediata e personale dal momento che non sarà più necessario utilizzare una risposta testuale per esprimere ad esempio un concetto abbastanza semplice, come anche per confermare di aver ricevuto e letto la mail.

Tutto ciò ovviamente fa parte di un più ampio processo che l’azienda sta portando avanti per poter rendere il proprio client decisamente più intuitivo e facile da utilizzare, l’azienda ha specificato però che per usufruire al 100% di questa nuova funzionalità sarà più opportuno utilizzarla all’interno delle applicazioni mobile per Android e iOS o della piattaforma apposita web sviluppata per desktop.

Questa nuova funzionalità ovviamente è in fase di rilascio e gradualmente verrà resa disponibile per tutti gli utenti che utilizzano Gmail, dunque nelle prossime settimane anche voi potrei utilizzare le emoji come reazione rapida ad una mail che non necessita di una risposta testuale troppo ampia, sicuramente si tratta di una nuova opzione a stampo prettamente social che mira a rendere Gmail meno impostato e formale rispetto al passato.