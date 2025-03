Una semplice utilitaria trasformata in una vettura di lusso? È quanto realizzato da Garage Italia Customs con la sua ultima creazione. Stiamo parlando della FIAT Panda 4×4 “EightyOne”. Questa piccola icona dell’automobilismo italiano ha subito una metamorfosi ispirata alla Ferrari 812 GTS. Ciò su richiesta di un cliente desideroso di unire l’anima della Panda con dettagli esclusivi tipici delle supercar di Maranello. Il risultato è una vettura unica nel suo genere. La quale conserva la robustezza e la versatilità del modello originale, ma con un aspetto più ricercato e finiture di alta tipologia.

FIAT Panda 4×4: interni di lusso e un restauro curato nei minimi dettagli

Il primo elemento che colpisce è sicura la carrozzeria, verniciata nell’elegante Blu Sera Ferrari. Attraversata poi da una striscia grigia che ne esalta le linee. Le modifiche estetiche però non si fermano qui. L’ assetto rialzato, i fari supplementari e gli pneumatici pensati per il fuoristrada sottolineano la capacità della FIAT Panda 4×4 di affrontare qualsiasi tipo di terreno. Anche se non si tratta di una Ferrari nel vero senso della parola, questo allestimento speciale le conferisce un carattere sportivo e originale. Un vero è proprio sogno ad occhi chiusi per gli appassionati del marchio.

Se l’esterno richiama il mondo delle auto sportive, l’abitacolo però è stato pensato per offrire un comfort di alto livello. Garage Italia Customs ha scelto materiali pregiati. In particolare con rivestimenti in pelle Frau Heritage e inserti in Alcantaram. Caratteristiche che rendono gli interni della Panda 4×4 “EightyOne” ben lontani dall’essenzialità del modello di serie. Questo mix tra lusso e funzionalità rende la vettura ancora più esclusiva e ambita dai collezionisti.

Per quanto riguarda la meccanica, sembra che il motore e la trasmissione siano rimasti fedeli all’originale. Anche se ogni componente è stato attentamente restaurato per garantire il massimo delle prestazioni. Il prezzo di questa trasformazione non è stato rivelato. Ma c’è da aspettarsi sicuramente una cifra considerevole, viste le lavorazioni e i materiali impiegati. Il mistero avvolge anche il nome del cliente che ha commissionato il progetto. Garage Italia Customs, però, ha lasciato intendere che questa Panda speciale potrebbe riservare altre sorprese in futuro.