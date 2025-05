Amazon fa crollare di 300 euro il Samsung Galaxy S25

Il Samsung Galaxy S25 è lo smartphone di fascia alta più ricercato dal pubblico, principalmente per un motivo ben preciso: costa relativamente poco, ed offre nel contempo prestazioni superiori al normale. Il suo prezzo, per la versione base, in genere si aggira attorno ai 900 euro, ma oggi, grazie alla promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di tutti, è prevista una forte riduzione di 300 euro.

La variante disponibile all’acquisto prevede 128GB di memoria interna, che ricordiamo però non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD, a cui si aggiungono ben 12GB di RAM, capaci di gestire senza problemi il multitasking, e garantendo nel contempo prestazioni davvero ottime. Le sue dimensioni lo portano ad essere relativamente più piccolo dei diretti concorrenti, infatti raggiunge un peso di 162 grammi, e si ferma a 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri di spessore. Ciò non va ad influire sulla qualità del display, che è comunque da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, un ottimo Dynamic Amoled 2X con refresh rate fino a 120HZ.

Amazon, il prezzo di Samsung Galaxy S25 è crollato oggi

Volete risparmiare ma non siete disposti a rinunciare alla qualità? allora dovete subito approfittare della promozione attivata sull’acquisto di Samsung Galaxy S25, lo smartphone top di gamma dell’azienda sudcoreana può essere vostro con una spesa finale, per la versione con 12GB di RAM e 128GB di memoria interna, di soli 610 euro. Acquistatelo al seguente link.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, il prodotto risulta essere caratterizzato dalla presenza di un comparto fotografico di tutto rispetto, con nella parte posteriore ben 3 sensori differenti tra loro: 50 megapixel per il principale, passando poi per i 12 megapixel dell’ultragrandangolare e 10 megapixel per il teleobiettivo con zoom ottico 3X.