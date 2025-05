Alfa Romeo risorge dalle ceneri in Italia: aprile è da record

Lo scorso mese, giunto da pochi giorni alla sua fine, si è chiuso con una performance sorprendente per Alfa Romeo in Italia. Con 3.273 immatricolazioni, il marchio ha registrato una crescita del 43% rispetto all’aprile 2024. I numeri hanno addirittura toccato una quota di mercato del 2,4%. Un risultato che la casa ha definito come il migliore da cinque anni. Nei primi quattro mesi dell’anno, le Alfa Romeo consegnate sono state 11.794, segnando un incremento del 33%. Un avvio scoppiettante per il 2025, reso possibile da un modello che ha conquistato i cuori degli italiani.

Dietro al successo di aprile si nasconde infatti un modello, un nome: l’Alfa Romeo Junior. L’auto ha totalizzato 1.775 immatricolazioni, oltre la metà del totale del brand. Si è imposto come il modello più venduto del marchio, sorpassando gli altri con distacco. La Tonale, seppur seconda in classifica, ha fatto registrare 1.147 unità, seguita da un’Alfa Romeo Stelvio ormai a fine corsa e da una Giulia in netta minoranza. Il SUV di segmento C, la Tonale, ha appena raggiunto il traguardo delle 100 mila unità prodotte a Pomigliano d’Arco. Nonostante ciò, le sue vendite stanno perdendo vigore. La situazione potrebbe cambiare con il restyling atteso entro fine anno, un aggiornamento ritenuto fondamentale per riconquistare terreno in un segmento sempre più affollato.

Cosa accadrà ad Alfa Romeo nel prossimo futuro?

Il futuro di Alfa Romeo si tinge di grande ambizione. Nei prossimi mesi, lo sguardo sarà puntato sul rilancio della Stelvio e della Giulia. Due nomi storici pronti a rinnovarsi completamente. I nuovi modelli arriveranno nel 2026, portando con sé una visione profondamente diversa rispetto al passato. Nel frattempo, l’Alfa Romeo Junior continua a sostenere le vendite e a tenere alta l’attenzione sul marchio. Il 2025 sarà quindi un anno di transizione ma anche di grandi scommesse. Con la Tonale pronta a rifarsi il look e la Junior in ascesa, Alfa Romeo torna a ruggire. Il cammino è tracciato, il traguardo è la riconquista di un posto da protagonista.