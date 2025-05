Il SUV Alfa Romeo Tonale cambia volto: in arrivo il restyling completo

Il conto alla rovescia è iniziato. Entro la fine del 2025, Alfa Romeo presenterà un restyling del suo SUV compatto Tonale. La notizia arriva direttamente da Alain Descat, direttore del marchio in Francia. Il quale ha confermato l’arrivo della nuova versione durante un’intervista concessa a Journal Auto. Dopo il debutto nel 2022 e una partenza incoraggiante sul mercato, Tonale ha visto una riduzione nelle vendite. Un calo dovuto anche all’agguerrita concorrenza nel settore C dei SUV. Alfa Romeo quindi, per restare competitiva, ha deciso di intervenire con modifiche sostanziali al design e, forse, anche alla meccanica.

Pomigliano spera: il rilancio dell’ Alfa Romeo Tonale può salvare produzione e occupazione

Non si tratterà solo di un semplice ritocco. L’estetica della nuova Alfa Romeo Tonale potrebbe infatti avvicinarsi allo stile della Junior, ultimo modello entrato nella serie del marchio. L’obiettivo è chiaro. Ovvero cercare di rendere più riconoscibile il SUV, allontanandolo da una certa omologazione stilistica che ha colpito alcuni modelli del gruppo Stellantis. L’ interno, nel frattempo, dovrebbe ricevere un aggiornamento tecnologico, con sistemi più moderni e una migliore qualità percepita. Non è escluso che anche le motorizzazioni vengano riviste per migliorare le prestazioni e l’efficienza. Però su questo fronte mancano ancora conferme ufficiali.

Mentre si attendono dettagli precisi sul nuovo modello, cresce l’attesa anche a Pomigliano d’Arco. Lo stabilimento Stellantis che produce la Tonale sta infatti attraversando un periodo di difficoltà. L’aggiornamento del SUV rappresenta quindi una concreta opportunità per rilanciare l’impianto, aumentare i volumi produttivi e garantire continuità lavorativa agli operai.

Per Alfa Romeo, la scelta di continuare a produrre in Italia ha un significato particolare. In un’epoca in cui la condivisione delle piattaforme è diventata la regola e i marchi tendono a perdere identità, mantenere viva una produzione nazionale può ancora fare la differenza. Il restyling della Tonale, dunque, non è solo una mossa commerciale, ma anche una scelta industriale e simbolica. Il 2025 potrebbe essere l’anno del rilancio. Tutto però dipenderà da quanto convincente sarà la nuova proposta.