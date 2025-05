OnePlus Nord 5: trapelano le specifiche e l’uscita prevista entro fine anno

OnePlus Nord

OnePlus si prepara a lanciare un nuovo smartphone nella sua fascia media. Secondo le indiscrezioni emerse, il prossimo OnePlus Nord 5 sarà presentato nel corso del 2025. I rumor diffusi online anticipano una scheda tecnica avanzata per la categoria, con un design rinnovato e un focus sulla durata della batteria. L’azienda non ha ancora confermato ufficialmente il dispositivo, ma la pubblicazione di numerosi dettagli tecnici suggerisce un debutto imminente.

Display OLED da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz

Il nuovo OnePlus Nord 5 dovrebbe integrare un display OLED da 6,78 pollici, con risoluzione 1.5K e una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. La scelta di questo pannello garantirebbe una resa visiva superiore rispetto ai modelli precedenti. Il rapporto schermo-corpo risulterebbe ottimizzato, con cornici ridotte e un foro centrale per la fotocamera frontale. Secondo le anticipazioni, OnePlus intende migliorare sensibilmente l’esperienza di visualizzazione e la fluidità dell’interfaccia.

Dal punto di vista hardware, il OnePlus Nord 5 potrebbe essere alimentato dal MediaTek Dimensity 9200 o da una sua possibile evoluzione denominata Dimensity 9400e. Si tratta di un chipset di fascia alta per dispositivi medio-premium, con supporto nativo al 5G e ottimizzazioni per l’efficienza energetica. Le configurazioni ipotizzate prevedono almeno 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con tecnologia UFS per migliorare le prestazioni in lettura e scrittura.

Uno degli aspetti più rilevanti del OnePlus riguarda la batteria, che secondo i leak raggiungerebbe i 7.000 mAh. Una capacità elevata per la categoria, pensata per garantire autonomia estesa anche con un utilizzo intensivo. Il dispositivo dovrebbe inoltre supportare la ricarica rapida da 100W, mantenendo così tempi di ricarica contenuti. Non sono previste funzioni di ricarica wireless, ma l’attenzione è rivolta a ridurre al minimo i tempi di inattività.

Il comparto fotografico del OnePlus Nord 5 sarebbe composto da una fotocamera principale da 50 MP con OIS, affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. Il modulo principale integrerebbe un sensore Sony, mentre la seconda fotocamera consentirebbe scatti panoramici senza distorsioni. La fotocamera frontale, inserita nel display, dovrebbe raggiungere i 16 MP, con capacità video limitate al 1080p. OnePlus punterebbe su un comparto fotografico essenziale ma solido.

Il sistema operativo sarà presumibilmente Android 15, personalizzato con l’interfaccia OxygenOS. Le anticipazioni parlano di un software ottimizzato per garantire reattività e stabilità, con funzioni dedicate al risparmio energetico e al controllo delle performance. L’esperienza utente dovrebbe includere strumenti dedicati al gaming, opzioni di personalizzazione avanzata e aggiornamenti garantiti per almeno due versioni del sistema operativo.

Le tempistiche del lancio non sono ufficiali, ma secondo le indiscrezioni più accreditate, il OnePlus Nord 5 sarà presentato tra settembre e ottobre 2025. Il dispositivo sarà inizialmente distribuito in Asia, per poi arrivare nei mercati europei nel trimestre successivo. Il prezzo previsto si colloca nella fascia media, ma non sono emerse cifre precise. L’azienda potrebbe proporre più varianti a seconda della configurazione di memoria e dei mercati di destinazione.