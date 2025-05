150 GB, 5G e due mesi gratis: l’offerta smart di Lycamobile

Lycamobile ha appena lanciato una nuova offerta online che potrebbe davvero fare al caso di chi cerca un piano conveniente, ma senza rinunciare alla velocità del 5G. Si parla di 150 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, il tutto per soli 5,99 euro al mese. Ma c’è di più: i primi due rinnovi sono gratis, un bel vantaggio per chi vuole risparmiare nei primi mesi. Si tratta, quindi, di un’offerta che permette di navigare velocemente e chiamare senza pensieri, con un’occasione da non perdere, soprattutto se si vuole passare a Lycamobile da un altro operatore.

Lycamobile lancia 150 GB a 5,99 € con 5G

L’attivazione è semplice: basta portare il proprio numero e, una volta completato il processo, si riceverà una conferma che darà il via all’offerta. Se la portabilità del numero dovesse essere rifiutata, niente paura: si ha ancora un mese di tempo per riprovare. Nel frattempo, il piano rimane riservato sul numero temporaneo che Lycamobile fornirà. Un modo comodo per non perdere l’occasione, anche se qualcosa va storto al primo tentativo.

Non mancano poi le funzionalità extra, come il roaming in Europa con 8 GB inclusi, perfetto per chi viaggia spesso. E non dimentichiamoci del 5G: se il tuo telefono è compatibile con la rete 5G e ti trovi in una zona coperta, potrai navigare a velocità super senza problemi. Inoltre, la SIM è abilitata anche al servizio VoLTE, ma solo su dispositivi che supportano questa tecnologia.

Un’altra cosa importante da sapere è che per pagare l’offerta bisogna utilizzare una carta di credito o debito. Tutti gli acquisti, compresi i rinnovi, vanno effettuati tramite il sito di Lycamobile, e il piano si rinnova automaticamente ogni mese, a meno che non ci sia credito sufficiente sulla SIM. Se dovesse mancare il credito, però, c’è tempo fino a tre mesi per ricaricare e continuare ad utilizzare il piano.

In sostanza, un’offerta interessante, pensata per chi vuole il massimo dal proprio piano telefonico senza svuotare il portafoglio.