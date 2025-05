WindTre lancia il 5G gratuito: connessione ultraveloce per tutti i clienti

L’accesso al 5G diventa finalmente gratuito per tutti i clienti WindTre. A partire dal 4 maggio 2025 e fino al 4 giugno dello stesso anno, l’operatore infatti offrirà l’opportunità di attivare gratuitamente l’opzione 5G, a tempo indeterminato, presso i propri negozi ufficiali. Si tratta di un’iniziativa riservata a chi non dispone ancora dell’abilitazione alla nuova rete. Non sarà però necessario modificare l’offerta già attiva. In quanto la nuova funzione potrà essere aggiunta mantenendo il proprio piano tariffario.

Per usufruire del servizio è indispensabile avere uno smartphone compatibile e trovarsi in una zona coperta dalla rete-5G WindTre. Chi attiverà l’opzione riceverà un SMS di conferma, con l’invito a verificare la copertura sul sito ufficiale. In caso di attivazione già in corso di un’opzione 5G a pagamento, sarà possibile sostituirla con la nuova versione gratuita, perdendo però eventuali Giga extra inclusi nella precedente offerta.

Smartphone a costo zero e un’infrastruttura pronta al futuro: WindTre punta su copertura e velocità

Chi possiede ancora una SIM 3G potrà sostituirla gratuitamente con una 4G fino al 4 giugno. Se il piano attuale del cliente non è compatibile con il 5G, potrebbe essere necessario un aggiornamento tariffario prima dell’attivazione. Le modifiche potranno essere richieste in negozio oppure tramite il Servizio Clienti 159, dopo 48 ore.

Per facilitare l’adozione della nuova rete, WindTre propone anche smartphone 5G con rate da 0€ al mese. È previsto un anticipo minimo di 19,99€, ma in alcuni casi il dispositivo sarà disponibile anche senza. Tra i modelli offerti vi sono TCL 60R-5G, VIVO Y28s-5G e ZTE Blade A75-5G. L’attivazione del piano rateale comporta un contributo unico di 6,99€. L’operatore ha raggiunto una copertura 5G pari al 97,3% della popolazione in modalità FDD DSS e al 77,6% in TDD. Attualmente viene utilizzata l’architettura NSA. Ma entro fine anno si passerà pian piano allo standard SA, più avanzato e adatto a scenari come l’automazione industriale. La velocità massima dichiarata è di 2Gbps in download e 200Mbps in upload.

Nel frattempo continua lo spegnimento del 3G. La frequenza a 2100MHz è già stata riconvertita al 4G, mentre la banda a 900MHz verrà dismessa entro dicembre 2025. L’invito che viene fatto è quindi quello di non farsi trovare impreparati e approfittare della nuova opportunità offerta gratuitamente da WindTre.