WindTre: ora il 5G è gratis per tutti, ecco come averlo subito

In casa WindTre sembra essere periodo di regali: l’azienda telefonica infatti ha scelto di offrire gratis il suo 5G a tutti i clienti prepagati che ancora non avevano modo di provarlo. Dal 4 maggio e fino al 4 giugno 2025, sarà possibile attivare gratuitamente l’opzione “5G Gratis”, senza cambiare offerta e senza costi aggiuntivi. Basta una visita in negozio per abilitare il proprio numero alla rete veloce dell’operatore.

Come funziona l’attivazione del 5G gratuito

La promozione è riservata ai clienti che non hanno ancora accesso al 5G. L’attivazione avviene solo recandosi in un punto vendita WindTre. Una volta completata la procedura, l’utente riceve un messaggio di conferma con le istruzioni: per navigare in 5G serve uno smartphone compatibile e trovarsi in un’area coperta dalla rete.

Chi ha già attiva un’opzione a pagamento potrà passare alla nuova formula gratuita, ma rinuncerà automaticamente ai 5 Giga extra previsti dalla versione precedente.

Smartphone compatibili e cambio SIM gratuito

È chiaro che per poter utilizzare il 5G, serve trovarsi in una zona che sia coperta da questo tipo di rete, oltre chiaramente ad uno smartphone in grado di connettersi.

Chi ha ancora una vecchia SIM 3G dovrà sostituirla con una SIM 4G, operazione gratuita fino al 4 giugno. Se necessario, si potrà aggiornare anche il piano tariffario.

La rete 5G di WindTre: copertura e prestazioni

La copertura nazionale dichiarata è ampia: il 5G FDD DSS raggiunge il 97,30% della popolazione, mentre il 5G TDD arriva al 77,60%. La tecnologia attuale è quella Non-Standalone, che unisce 4G e 5G per garantire velocità fino a circa 1,6 Gbps. Durante il 2025 è previsto anche l’inizio del passaggio alla rete Standalone.

Si tratta di un servizio estremamente esteso in tutta Italia e con velocità che si spingono fino ad un massimo di 2 Gbps in download. Bisogna quindi approfittare adesso di questo grande regalo da parte di WindTre.