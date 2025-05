Noitel, super offerte per tutto il mese di maggio

Anche l’operatore telefonico virtuale Noitel ha dalla sua parte tante offerte di rete mobile estremamente vantaggiose. Queste ultime sarebbero dovute terminare qualche giorno fa. L’operatore ha però deciso di prorogare ulteriormente la loro disponibilità. Gli utenti interessati, in particolare, potranno attivare una delle offerte dell’operatore fino alla fine del mese di maggio 2025. Vediamo qui di seguito le offerte migliori.

Noitel, ulteriore proroga per le super offerte mobile dell’operatore

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Noitel ha prorogato ulteriormente la disponibilità del suo catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ora sul sito ufficiale dell’operatore queste offerte risultano disponibili all’attivazione fino alla fine di questo mese, in particolare fino alla giornata del prossimo 31 maggio 2025.

Una delle offerte più a basso costo di Noitel è quella denominata Noitel More Voice Plus. Quest’ultima include ogni mese fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. È dunque un’offerta pensata per chi non ha bisogno di giga per navigare. Gli utenti dovranno pagare un costo per il rinnovo mensile pari a 4,49 euro.

Ci sono poi ovviamente tante altre offerte che includono tanti giga per navigare in internet. Una di queste è l’offerta mobile nota con il nome di Noitel Next Step 50. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione un bundle piuttosto interessante ad un prezzo conveniente di soli 4,99 euro al mese. In particolare, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 50 GB di traffico dati. Il bundle include poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti I numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms sempre verso tutti i numeri. Molte delle offerte dell’operatore virtuale prevedono comunque un costo di attivazione pari a 5 euro. Le offerte in questione saranno disponibili all’attivazione da tutti i nuovi clienti dell’operatore, compresi i già clienti Noitel e i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.