Truffa phishing online, il pericolo in un messaggio: ecco il testo da cancellare subito

È capitato più volte di ritrovarsi ad essere fregati da un messaggio arrivato tramite il web o direttamente all’interno della propria chat di messaggistica. Una truffa infatti può agire in molteplici modi e questa volta ha deciso di arrivare nella casella di posta elettronica di tantissime persone. Ecco infatti quello che sta capitando in queste ore, ovvero una vera e propria campagna phishing che potrebbe depredare i conti correnti degli utenti coinvolti ma anche i dati personali. Fate quindi attenzione in ogni momento e tenetevi sempre alla larga dei messaggi sospetti.

Truffa pronta a fregare le persone, ecco cosa sta succedendo in queste ore e cosa si rischia

Il primo messaggio che purtroppo ha messo in pericolo tantissime persone in queste ore è quello che segue:

“SHEIN

Gentile cliente Shein,

scadere on 05/05/2025

Vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un La scatola misteriosa di

Shein! Per richiederlo, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Shein.

AGGIORNAMENTO DEI MIEI DATI DI PAGAMENTO

ID abbonamento : 36577895413171404333

Prodotto : SHEIN Mystery Box

scadenza : 05/05/2025

INIZIA IL SONDAGGIO“.

Questo è l’altro messaggio che purtroppo ha mandato in confusione gli utenti di recente, esattamente come il primo. Parla di un abbonamento iCloud di Apple, ma l’azienda americana non ha niente a che fare con il testo che sta arrivando a tanti tramite e-mail in queste ore:

“Il tuo spazio iCloud è pieno!

Il tuo spazio di archiviazione iCloud è pieno. Di conseguenza, non potrai più inviare o ricevere messaggi con il tuo indirizzo email iCloud felix__93@live.it, i tuoi documenti, contatti, email e dati del dispositivo non verranno più sottoposti a backup su iCloud e le tue foto e i tuoi video non verranno più caricati su Foto di iCloud.

Se desideri continuare a utilizzare questi servizi iCloud, devi aggiornare il tuo piano di archiviazione iCloud

AGGIORNA A 50 GB“.