WhatsApp saluta i vecchi iPhone e LG abbandona gli smartphone

Una nuova era digitale è pronta a lasciarsi alle spalle i dispositivi che non riescono più a tenere il passo con gli standard attuali. A partire dal 5 maggio 2025, WhatsApp infatti non sarà più disponibile su una serie di iPhone che non supportano almeno iOS 15.1. La decisione, resa nota da Meta, si inserisce in un processo di aggiornamento continuo. Il quale punta a migliorare le prestazioni dell’app e a garantire una maggiore sicurezza agli utenti. A pagare il prezzo di questa scelta saranno milioni di persone che ancora utilizzano modelli storici ma ormai superati come iPhone5s, iPhone6 e iPhone6Plus.

Addio a Whatsapp

I dispositivi sopracitati, infatti, non saranno più compatibili con l’ultima versione del sistema operativo e non potranno essere aggiornati. Chi possiede uno di questi modelli si troverà quindi costretto a cambiare telefono. Oppure, in alternativa, a rinunciare all’utilizzo di WhatsApp. Prima di fare il grande passo, però, è fondamentale salvare le proprie conversazioni tramite il backup delle chat, per non perdere dati importanti. Insomma, parliamo di un cambiamento che da un lato penalizza alcuni utenti. Ma dall’altro punta a offrire un’esperienza più sicura e stabile a chi utilizza device recenti.

Fine di un’epoca: LG spegne i server e dice addio agli aggiornamenti per sempre

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale. Il 30 giugno 2025 LG disattiverà in via definitiva tutti i suoi server legati agli smartphone. È il punto finale di un percorso iniziato nell’aprile del 2021. Ovvero quando la compagnia sudcoreana annunciò la chiusura della divisione mobile. Dopo quella data, i dispositivi LG non riceveranno più aggiornamenti né via internet né tramite PC. Servizi come LGBridge, il Centro aggiornamenti e i server FOTA saranno disattivati, rendendo così impossibile anche il ripristino di alcune app di sistema.

Coloro che ancora utilizzano uno smartphone LG avranno tempo fino a fine giugno per effettuare backup o aggiornamenti. Dopo di che, ogni funzione legata al supporto software verrà cancellata. Si tratta di un addio definitivo, senza ripensamenti, che mette fine a un’avventura fatta di scelte coraggiose. Come ad esempio il particolare LG-Wing con doppio schermo o il progetto mai completato del cellulare arrotolabile. Malgrado le difficoltà commerciali, LG ha avuto il merito di provare a rompere gli schemi, proponendo alternative in un mercato sempre più dominato da pochi grandi marchi. Ora, con lo spegnimento dei server, si chiude un capitolo che ha saputo incuriosire, sorprendere, e a volte anche innovare.