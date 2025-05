TIM rivoluziona il mercato mobile con una proposta unica

Con un’offerta che sfida la concorrenza, TIM si propone come punto di riferimento nel mondo delle telecomunicazioni mobili italiane. Per soli 6,99€ al mese infatti, i nuovi clienti potranno attivare un pacchetto che include 150GB in 5G e minuti illimitati verso tutti. Il passaggio a TIM è semplice e immediato. Basta selezionare l’operatore di provenienza, scegliere l’offerta e inserire i propri dati. Il numero di telefono resta lo stesso, e l’attivazione avviene senza mai restare senza linea.

La grande novità è rappresentata dalla possibilità di scegliere una eSIM, ovvero una SIM digitale che consente di attivare il servizio in pochi minuti. Basta ricevere via email un QR code, inquadrarlo con il proprio smartphone e completare il processo di attivazione con SPID o videoidentificazione. Nessuna attesa per la spedizione, nessuna SIM fisica da inserire. La linea è operativa subito, in modo sicuro e tracciabile.

Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia: arriva TIM UNICA Power

A supporto degli utenti, TIM offre anche un servizio di assistenza completo attraverso il numero 119, l’app MyTIM e l’area clienti online. L’applicazione, compatibile con smartphone, tablet e smartwatch, consente di gestire le offerte, monitorare i consumi e ricevere supporto in tempo reale. Chi sceglie TIM può anche accedere al programma fedeltà TIMParty, che premia i clienti con giga extra, minuti gratuiti e sconti dedicati su servizi e prodotti.

TIM non pensa però solo al singolo utente, ma guarda anche alle esigenze delle famiglie. Con TIMUNICA Power infatti, chi possiede una linea fissa può associare fino a sei numeri mobili e attivare giga illimitati in 5G ULTRA per ciascuno. Le linee possono essere intestate a familiari diversi e l’attivazione può avvenire online, tramite app, nei negozi o contattando il servizio clienti. La compagnia precisa che l’uso delle offerte deve rispettare principi di correttezza e buona fede. Per il traffico voce e SMS, il limite massimo indicativo è di 18.000 unità mensili. Per il traffico dati, invece, è considerato un utilizzo lecito quello sotto i 600GB al mese. In caso di uso improprio, l’operatore può intervenire riducendo la velocità o applicando condizioni economiche diverse, sempre con preavviso.

Infine, i tempi di consegna della SIM fisica sono di circa tre giorni lavorativi. Mentre per chi sceglie l’eSIM l’attivazione può avvenire nel giro di poche ore. Il credito residuo della vecchia scheda telefonica viene trasferito automaticamente, rendendo l’intero passaggio semplice e senza complicazioni.