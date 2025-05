Vodafone semplifica la fibra: Internet Unlimited a 27,95€

Se stai pensando di portare la fibra a casa, ma l’idea di costi nascosti, attivazioni misteriose e bollette imprevedibili ti scoraggia… fermati un attimo. Vodafone ha lanciato un’offerta che punta tutto sulla semplicità: si chiama Internet Unlimited Smart e parte da 27,95€ al mese, senza costi iniziali di attivazione. Sì, hai letto bene: zero spese extra all’ingresso, tutto chiaro fin da subito.

Vodafone lancia Internet Unlimited Smart

Ma andiamo al sodo.

Con questa offerta hai Internet illimitato alla massima velocità disponibile, fino a 2.5 Gigabit al secondo. Ovviamente la velocità dipende da dove abiti e dalla copertura nella tua zona, ma se sei fortunato e raggiunto dalla tecnologia FTTH, potresti navigare come un razzo. E se non sei un esperto di modem e cavi? Tranquillo, ti arriva tutto pronto: la Vodafone Station è inclusa e ha il Wi-Fi 6 con sistema di ottimizzazione automatica per avere il segnale più stabile possibile.

E se cade la linea? C’è anche un piano B. Grazie alla tecnologia “Sempre Connessi”, in caso di interruzione il modem si collega alla rete mobile tramite una SIM Vodafone. Praticamente, non rimani mai a secco. La SIM è inclusa e ti offre 15 Giga al giorno finché la linea non viene attivata, poi 50 Giga al mese per continuare a navigare anche in mobilità. Tutto senza pagare un centesimo in più.

Le chiamate da fisso verso tutti i numeri nazionali sono comprese. Restano escluse le chiamate internazionali e quelle verso numerazioni speciali (tipo 199, 899 ecc.), ma questa non è una sorpresa.

E sul fronte dei costi “nascosti”? Vodafone è trasparente: l’attivazione ha un valore di 39,90€, ma in questa promo è gratuita. C’è un piccolo canone di 5€ al mese per 24 mesi, già compreso nei 27,95€, quindi non paghi nulla in più. Se decidi di andartene prima dei due anni, ti chiederanno solo di saldare quello che resta. E sì, c’è un costo di disattivazione: 15€ se passi a un altro operatore, 23€ se chiudi la linea del tutto.

In sintesi? È un’offerta pensata per chi vuole andare veloce, restare sempre connesso e soprattutto non avere sorprese in bolletta. Una buona notizia, in un mondo dove le note scritte in piccolo sono sempre troppe.