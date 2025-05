Lotus Emira Jim Clark Edition: tributo esclusivo al mito scozzese

Una Lotus Emira vestita nei colori classici del motorsport britannico è apparsa in un video ufficiale, suscitando attese e suggestioni. Il verde e il giallo non sono una scelta casuale: rimandano alle imprese leggendarie di Jim Clark nel 1965, stagione considerata ancora oggi una delle più complete nella storia dell’automobilismo. Le immagini scorrono tra vittorie leggendarie: la Indy 500, il titolo mondiale di Formula 1, la Tasman Series, la Formula 2 francese e britannica. Un crescendo narrativo che culmina nella visione di una Lotus Emira pronta a trasformarsi in qualcosa di più di una semplice sportiva.

Resta ancora aperta la questione tecnica sui dettagli del nuovo modello, quel che si sa è che ci si aspetta adrenalina e potenza. Nessuna conferma ufficiale è giunta da Lotus, ma si insinua il dubbio su quale propulsore verrà scelto. L’alternativa è tra il quattro cilindri turbo AMG da 2.0 litri o il più evocativo V6 sovralimentato da 3,5 litri, già noto per le sue sonorità e prestazioni emozionali. Quest’ultimo sembra incarnare meglio lo spirito di Clark, evocando l’epoca in cui meccanica e talento danzavano all’unisono. La Lotus ha già reso in passato omaggio al campione, nel 2018, con una Evora GT410 unica ispirata alla sua Elan. Ora, però, l’atmosfera sembra diversa, meno commemorativa e più celebrativa rispetto all’auto 2018.

Edizione unica o serie limitata? Chi potrà aggiudicarsi questa Lotus unica?

Il mistero ruota attorno alla natura del modello Lotus. Un esemplare unico come tributo simbolico oppure una serie speciale disponibile per pochi fortunati? Chissà. Il tono del teaser online sembra suggerire qualcosa di più strutturato, forse una micro-produzione per collezionisti e appassionati. La Lotus Emira, già osannata per il suo equilibrio tra prestazioni e linea classica, potrebbe vivere una seconda giovinezza sotto il segno della grande leggenda di Clark. Il passato diventa motore narrativo per il presente e Lotus guarda al proprio DNA sportivo celebrando la sportività, la passione con autenticità inimitabile.