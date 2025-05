FRITZ! Mesh Wi-Fi Set 4200: la rete domestica diventa intelligente

po’AVM rivoluziona l’accesso al Wi-Fi con il lancio internazionale del FRITZ! Mesh Wi-Fi Set 4200. Ovvero una soluzione progettata per rendere la connessione domestica più potente, stabile e facile da gestire. Il nuovo sistema è composto da due o tre FRITZ!Repeater 3000AX. I quali possono essere collegati a qualsiasi router o modem per fibra ottica, offrendo immediatamente una rete Mesh con Wi-Fi 6 su tre bande.

Le frequenze disponibili, una a 2,4GHz e due a 5GHz, garantiscono una velocità complessiva fino a 4200Mbit/s. La tecnologia Mesh distribuisce la larghezza di banda in modo intelligente, adattandosi alle dimensioni della casa e al numero di dispositivi connessi. Ogni ripetitore dispone di due porte LAN Gigabit, utili per chi preferisce una connessione cablata in determinate stanze.

FRITZ! Mesh Wi-Fi Set 4200: sicurezza e qualità europea per una rete duratura

L’installazione è semplificata al massimo grazie alla MyFRITZ!App. La piattaforma infatti guida l’utente passo dopo passo attraverso la configurazione. Dopo aver scansionato un QR code, l’intero sistema viene registrato automaticamente e la rete è pronta all’uso in pochi minuti. Anche la sua gestione è altrettanto intuitiva. Dall’app si può monitorare l’intera rete domestica, assegnare priorità, creare reti ospiti e modificare impostazioni in tempo reale. Compatibile sia con router generici che con il FRITZ!Box, il set può agire come nodo centrale o come estensore di un sistema già esistente. L’utente può quindi decidere come strutturare la propria rete in base agli spazi e alle necessità, assicurandosi la copertura anche in ambienti difficili come mansarde, piani interrati o case con muri spessi.

AVM non si limita per solo alla velocità, ma garantisce anche affidabilità e protezione nel tempo. Il FRITZ! Mesh Wi-Fi Set 4200 è coperto da cinque anni di garanzia del produttore e beneficia di aggiornamenti gratuiti per sicurezza e ottimizzazione. La crittografia WPA3/WPA2 protegge la rete da intrusioni, mentre la modalità Eco contribuisce al risparmio energetico. Progettati a Berlino e prodotti in Europa, i dispositivi FRITZ! rappresentano a tutti gli effetti l’attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Disponibile nelle versioni “2-pack” (329€) e “3-pack” (429€), questo set rappresenta la soluzione ideale per chi desidera una rete moderna, potente e assolutamente facile da gestire.