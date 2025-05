Apple: le nuove opzioni presentate per il Pride 2025

Apple rinnova il proprio impegno e supporto verso le comunità LGBTQ+. A tal proposito, in occasione del Pride Month 2025, l’azienda di Cupertino ha presentato una nuova edizione speciale del suo iconico cinturino per Apple Watch. Ovvero il Sport Pride Edition. Insieme al cinturino, l’azienda ha annunciato anche una serie di elementi software pensati per i propri dispositivi. Tra cui un nuovo quadrante per Apple Watch e sfondi dedicati per iPhone e iPad.

Apple: le novità presentate per il Pride Month

Il nuovo cinturino Sport Pride Edition è già disponibile all’acquisto al prezzo standard di 49 euro. Rappresenta non solo un accessorio alla moda, ma anche un simbolo di inclusione. Il design è caratterizzato da una vivace composizione di strisce arcobaleno, tutte diverse tra loro per forma e larghezza. Ogni cinturino viene realizzato a mano, a partire da singole strisce in fluoroelastomero, successivamente fuse con una tecnica a compressione. Ciò fa si che ogni pezzo sia completamente unico. Apple ha scelto con attenzione i colori da includere, con l’intento di abbracciare ogni sfumatura dell’identità queer. Sulla chiusura del cinturino, con meccanismo pin-and-tuck, è incisa al laser la frase “Designed with pride in California”.

Oltre all’accessorio fisico, Apple ha ideato un quadrante chiamato Pride Harmony. Quest’ultimo riproduce sullo schermo dell’Apple Watch una danza di colori arcobaleno in continuo movimento. Le linee colorate si animano per formare i numeri delle ore ogni volta che si solleva il polso. Allo stesso modo, gli sfondi per iPhone e iPad si trasformano dinamicamente a ogni interazione dell’utente. Come quando si blocca o sblocca il dispositivo.

Tutti tali contenuti software saranno presto disponibili tramite un aggiornamento dei sistemi operativi watchOS 11.5, iOS 18.5 e iPadOS 18.5. Il cinturino può già essere ordinato online sul sito Apple o tramite l’app. Con consegna o ritiro previsti per la prossima settimana anche nei negozi fisici e presso i rivenditori autorizzati.