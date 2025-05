Amazon SPEZZA di 200 euro il prezzo di Apple MacBook Air

Apple MacBook Air è il notebook di fascia medio-alta che tutti gli utenti vogliono acquistare nel momento in cui sono interessati ad entrare nel mondo di Apple, ma allo stesso tempo non sono disposti ad investire troppo denaro per il suo acquisto, in questo modo riescono a restare su una spesa che si aggira attorno ai 1000 euro, senza dover fare troppe rinunce, in termini soprattutto di prestazioni e qualità generale.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un display da 13 pollici di diagonale, un Liquid Retina di ottima qualità generale, con cornici relativamente sottili, colori estremamente precisi, ed un dettaglio che va ben oltre la fascia di prezzo di posizionamento. La versione attualmente in promozione è la 2025, di conseguenza ci ritroviamo a poter fare affidamento sul processore Apple M4, un SoC di ultima generazione che non delude assolutamente le aspettative in termini di performance, con una configurazione che prevede anche 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Aprite subito il canale Telegram dedicato ai codici sconto Amazon e le offerte migliori del momento, così potrete risparmiare ogni giorno al massimo sui vari acquisti effettuati su Amazon.

Amazon, il prezzo di Apple MacBook Air è in caduta libera

Acquistare un Apple MacBook Air richiede un esborso complessivamente non propriamente economico, se pensate che comunque il listino, per la variante in oggetto, è di 1249 euro. Fortunatamente oggi su Amazon sono disponibili sconti speciali, che applicano una riduzione del 16% (corrispondente ad uno sconto di 200 euro), in modo da scendere ad un investimento finale di 1049 euro. Lo potete acquistare premendo qui.

Al momento attuale sul mercato sono disponibili tre colorazioni differenti, tutte sono in vendita alle medesime condizioni, tra cui prezzo ed anche consegna a domicilio in tempi brevi con garanzia legale della durata di 24 mesi.