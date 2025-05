Tim: tantissimi giga e un super bonus se hai meno di 30 anni

Al giorno d’oggi, a disposizione una promozione che vi garantisca il giusto quantitativo di dati, minuti ed SMS risulta decisamente indispensabile per poter sfruttare appieno le possibilità garantite dai nostri smartphone e poter restare connessi con la nostra vita digitale in ogni momento, scegliere una promo che unisca dunque tutte queste caratteristiche non è affatto facile dal momento che il mercato della telefonia italiana offre copiose soluzioni rappresentate da cataloghi di offerte sempre aggiornate e ricche di opzioni alle quali attingere, se però siete in cerca di qualcosa di nuovo e avete meno di trent’anni la nuova offerta disponibile sul sito ufficiale di TIM potrebbe essere ciò che fa per voi, l’operatore italiano infatti è recentemente lanciato un’offerta dedicata a coloro che desiderano navigare con tutta la potenza del 5G ultra e che per di più hanno anche un’offerta già attiva per il salotto di Casa, vediamola insieme.

Tutto incluso con bonus

L’offerta in questione al costo di 9,99 € al mese offre a chi l’attiva Ben 200 GB di traffico dati in 5G ultra con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, ma non è tutto per coloro che hanno già un’offerta sempre con il medesimo provider attiva nel salotto di Casa per la rete fissa la promozione può essere evoluta, garantendo addirittura traffico dati completamente illimitato in 5G ultra, un dettaglio decisamente da non sottovalutare dal momento che in quantitativo di dati illimitato senza limitazioni è molto raro nel mercato della telefonia, in ogni caso il costo di attivazione sarà di appena cinque euro, se siete interessati dunque procedete all’attivazione senza perdere tempo a maggior ragione se potete attivare il bonus dati disponibile, ovviamente dovete avere meno di trent’anni.

La promozione può essere attivata comodamente online sul sito ufficiale dell’operatore tinto di blu, assicuratevi solo che il vostro smartphone supporti la connettività 5G in modo da poter sfruttare al massimo la potenza della rete Internet disponibile.