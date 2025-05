Amazon: arriva la nuova AI Nova Premier

Amazon ha annunciato un’importante novità per il suo ecosistema tecnologico. Si tratta del lancio di Nova Premier. Il nuovo modello più recente della sua linea Nova, pensata per gli utenti della piattaforma Amazon Bedrock. Dopo il debutto delle versioni Micro, Lite e Pro, arriva ora Premier. Il modello è stato presentato come il più avanzato e performante tra i modelli sviluppati finora. Tale nuovo modello si distingue per la sua capacità di affrontare attività complesse che richiedono una solida comprensione del contesto. Inoltre, presenta la capacità di pianificare in più fasi e gestire operazioni che coinvolgono numerose fonti di dati e strumenti differenti.

Amazon presenta Nova Premier: ecco i dettagli

Uno degli elementi più notevoli del nuovo modello è la sua ampia finestra di contesto. Quest’ultima, infatti, può raggiungere fino a un milione di token. Tale parametro la rende particolarmente adatta a gestire testi lunghi, conversazioni estese e documenti articolati. Inoltre, è progettata per riconoscere e comprendere oltre 200 lingue. Ampliando così le possibilità di utilizzo in contesti internazionali e multilingue.

Secondo quanto affermato da Amazon, Nova Premier trova applicazione anche nella cosiddetta “distillazione dei modelli” all’interno dell’ambiente Bedrock. In sostanza, può servire come base per generare versioni più leggere, economiche e veloci dei precedenti modelli Nova, ottimizzate per esigenze specifiche di settore o casi d’uso mirati.

È importante sottolineare che Amazon ha riconosciuto la presenza di alcuni limiti. Al momento, infatti, non è prevista una disponibilità globale. Nova Premier può essere utilizzata solo tramite inferenza cross-Region in alcune regioni AWS specifiche. Ovvero Stati Uniti orientali (Virginia del Nord e Ohio) e Stati Uniti occidentali (Oregon). Inoltre, Amazon ha dichiarato che Nova Premier non è ancora al livello dei migliori modelli presenti oggi sul mercato. Ha fatto discutere anche la scelta di escludere, nel whitepaper, alcuni dei più recenti modelli di punta sviluppati da OpenAI e Google dalle tabelle comparative. Una mossa che ha sollevato dubbi sulla reale competitività di Nova Premier rispetto ai leader di settore.