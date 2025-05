Vodafone Young: 200 Giga e roaming UE inclusi!

Se hai meno di 30 anni, Vodafone ha pensato a un regalo che sa davvero di svolta. Si chiama Vodafone Young ed è l’offerta che ti fa navigare, parlare e messaggiare praticamente senza limiti… senza svenarti.

Vodafone punta sulla Gen Z

Con 9,99€ al mese, ti porti a casa 200 Giga in 5G+, minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia e 200 SMS al mese. E la ciliegina? Se ti muovi nei Paesi dell’Unione Europea, puoi usare 12,6 Giga senza spendere un centesimo in più. Praticamente sei libero di esplorare il mondo senza ansia da connessione.

Attivare l’offerta è facilissimo: paghi solo 9,99€ di attivazione e, se fai tutto online, la SIM te la spediamo gratis. Comodo, no?

E non è finita qui: Vodafone Young non è solo giga e minuti. Ogni mese ti spalanca un mondo di sconti con partner top come WeRoad, Virgin Active Revolution, Satispay, Just Eat, GameStop e molti altri. Con un po’ di fortuna (e una buona dose di shopping), puoi arrivare a risparmiare fino a 100€ al mese. Sì, hai capito bene: 100€.

In più, Vodafone ti promette una certezza sempre più rara: prezzo bloccato per 24 mesi. Niente sorprese, niente rimodulazioni improvvise, a patto che scegli di pagare con carta o conto corrente.

E se vuoi proprio toglierti il pensiero delle ricariche? Attiva l’addebito automatico. Così la tua offerta si rinnova da sola e il tuo credito si ricarica automaticamente di 5€ se scende troppo. Fine dei drammi del “Oh no, ho finito il credito!”.

Una piccola nota: per navigare in 5G devi avere uno smartphone compatibile e trovarti in una zona coperta dalla rete Vodafone 5G (ma tranquillo, sono sempre di più). E sì, anche i minuti e gli SMS illimitati hanno le loro regole di uso corretto – insomma, Vodafone si aspetta che tu usi il tutto con buon senso.

In poche parole: se hai meno di 30 anni, Vodafone Young ti offre il meglio di internet, telefonate e vantaggi. A un prezzo che sembra pensato apposta per il tuo stile di vita.