Tesla sarebbe alla ricerca di un nuovo CEO per sostituire Elon Musk

Tesla

Tesla avrebbe avviato una ricerca interna per identificare un potenziale successore di Elon Musk come amministratore delegato. La notizia arriva in un momento delicato per l’azienda, tra pressioni del mercato e contestazioni da parte di alcuni azionisti.

Fonti interne parlano di colloqui esplorativi

Secondo fonti vicine al consiglio di amministrazione, alcuni dirigenti Tesla starebbero conducendo colloqui riservati per individuare un profilo idoneo a prendere il posto di Musk, almeno nel medio termine. Non si tratterebbe ancora di un processo formale di successione, ma di una fase preparatoria esplorativa, segno che la società valuta concretamente un cambiamento alla guida.

Il tema è stato discusso in riunioni interne, in parallelo al dibattito sull’eventuale approvazione del maxi-compenso da 56 miliardi di dollari per Elon Musk, attualmente oggetto di contestazione legale negli Stati Uniti.

Diversi azionisti avrebbero espresso preoccupazioni sull’attenzione che Musk dedica a Tesla, considerando il suo coinvolgimento attivo anche in altre aziende, tra cui X (ex Twitter), SpaceX, Neuralink e xAI. Le critiche riguardano soprattutto la sovrapposizione di ruoli e la sostenibilità nel lungo periodo di un modello di leadership centralizzata.

Nel corso dell’ultimo anno, le vendite di veicoli elettrici hanno rallentato, e Tesla ha avviato licenziamenti e riduzioni degli investimenti in alcuni progetti. Questo ha aumentato le pressioni sul consiglio di amministrazione per trovare una direzione più stabile e focalizzata.

Elon Musk non ha commentato pubblicamente le indiscrezioni, ma in recenti dichiarazioni ha continuato a promuovere le iniziative legate all’intelligenza artificiale e alla guida autonoma, affermando che queste tecnologie saranno il futuro di Tesla.

Ha inoltre più volte ribadito che non intende lasciare l’azienda, ma ha anche posto condizioni per restare, come il mantenimento del controllo decisionale attraverso una quota azionaria significativa. Questo ha alimentato ulteriori dubbi tra i consiglieri e gli analisti finanziari.

L’eventuale sostituzione di Elon Musk solleverebbe questioni complesse di governance, considerando il suo ruolo fondante e la forte influenza sull’immagine pubblica del marchio. Non è chiaro se il consiglio intenda cercare un CEO operativo da affiancare a Musk o procedere a una transizione completa.

Tra i nomi ipotizzati dai media internazionali non figura ancora alcun candidato concreto, ma alcune voci suggeriscono profili provenienti dal settore tecnologico o automobilistico tradizionale, con esperienza nella gestione di aziende quotate.