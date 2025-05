Trump, Musk e Bezos: dazi, show e potere tra i colossi tech

Donald Trump non è certo uno che passa inosservato, su questo siamo tutti d’accordo. E se c’è una cosa che gli riesce particolarmente bene – oltre a catalizzare l’attenzione mediatica – è infilare in un discorso pubblico un’espressione colorita che poi fa il giro del mondo. È successo di nuovo, questa volta davanti a 30mila studenti in toga e tocco alla University of Alabama, nel bel mezzo di un discorso di congratulazioni che, come da copione, si è trasformato in un vero e proprio comizio.

Retorica estrema e strategia politica, ecco il metodo Trump nel tech

“Durante il mio primo mandato mi odiavano. Ora mi baciano il culo.” Boom. Standing ovation? Mezzo pubblico si sarà piegato dalle risate, l’altra metà sarà rimasta spiazzata. Ma tant’è: Trump ha ripescato quella sua uscita già diventata virale parlando di dazi, applicandola stavolta ai colossi del web. E l’ha fatto con la sicurezza di chi sente che quel linguaggio diretto – anzi, brutale – gli rende più facile farsi capire (e farsi amare) dalla sua base.

Poi, con un tono quasi da vecchio amico che racconta confidenze, ha detto: “Li conosco tutti. Elon [Musk] è fantastico. Bezos? Bravo ragazzo. Ma all’inizio mi odiavano. Ora invece…”. E lì è arrivata la citazione che conosciamo.

Il riferimento a Jeff Bezos, tra l’altro, non è casuale. Nelle ultime ore si è parlato di una tensione tra Amazon e la Casa Bianca, dopo che l’azienda aveva minacciato di informare i clienti sull’effetto dei dazi sui prezzi. La cosa pare non sia piaciuta per niente, e poco dopo – guarda caso – Amazon ha fatto marcia indietro. Trump ha subito colto l’occasione per rivendicare la “vittoria”, ringraziando Bezos pubblicamente per aver risolto tutto “molto rapidamente”.

Insomma, Trump fa Trump: trasforma uno scivolone diplomatico in un colpo da maestro mediatico. E anche quando esagera (cosa che succede piuttosto spesso), riesce a girare tutto a suo favore. Quel “kissing my ass” non è solo un’espressione sopra le righe, è diventato – volente o nolente – il suo personale timbro di potere. E sembra proprio che intenda continuare a usarlo.