WhatsApp, da oggi smetterà di funzionare su questi device

La nota app di messaggistica istantanea WhatsApp continua ad aggiornarsi costantemente. Tutto questo, però, comporta inevitabilmente l’abbandono di alcuni dispositivi. Quelli piuttosto datati e con precedenti versioni dei sistemi operativi smetteranno infatti di funzionare a breve. A partire dalla giornata di oggi, in particolare, smetteranno di funzionare numerosi dispositivi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WhatsApp, a partire da oggi smetterà di funzionare su questi device

A partire dalla giornata di oggi la nota app di messaggistica istantanea di Zuckerberg smetterà di funzionare su diversi dispositivi. Come già accennato in apertura, infatti, l’app in questione si aggiorna costantemente, ma questo comporta necessariamente l’abbandono del supporto di precedenti device.

Secondo quanto è emerso in rete, l’applicazione smetterà di funzionare sui dispositivi con a bordo il sistema operativo Android nelle versioni precedenti alla 5.0. L’app in questione non sarà più supportata anche su alcuni device di casa Apple, in particolare sui dispositivi con a bordo il sistema operativo IOS nelle versioni precedenti alla 12.

Questi sono comunque dispositivi piuttosto datati e dotati per l’appunto di caratteristiche tecniche ormai non sufficienti a supportare le nuove tecnologie e i nuovi aggiornamenti software. Nella nota ufficiale pubblicata da WhatsApp, viene comunque così riportato:

“Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari. Ogni anno controlliamo quali dispositivi e software sono meno recenti e hanno meno utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp”.

Insomma, numerosi dispositivi sia con a bordo Android sia con a bordo IOS dovranno dire addio alla nota app di messaggistica istantanea di Zuckerberg. Ricor8damo comunque che WhatsApp si aggiorna costantemente con tante nuove funzionalità e, per questo motivo, serve necessariamente più spazio sui dispositivi e ovviamente delle specifiche più prestanti.