Rowenta Silence Steam Pro in offerta: approfittate dello sconto Amazon del 7%

Il Rowenta Silence Steam Pro è un ferro da stiro con caldaia silenziosa che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono unico. Grazie a una speciale offerta attualmente disponibile su Amazon è possibile acquistarlo risparmiando una cifra importante rispetto ad altri giorni.

Non a caso, il ferro da stiro a vapore Rowenta Silence Steam Pro rappresenta, attualmente, una delle migliori scelte che possono essere fatte se si è in cerca di una soluzione pratica e maneggevole. Oltre a essere dotato di una caldaia ad alta pressione silenziosa, dispone di una funzione che garantisce la continua erogazione di vapore a 150 g/min. Perfetto dunque per rimuovere ogni piega ed eliminare fino al 99,99% dei batteri sui capi che vengono stirati.

Rowenta Silence Steam Pro: offerta su Amazon

Perché continuare a utilizzare un ferro da stiro poco efficiente quando questo modello con caldaia realizzato dal marchio Rowenta è in grado di offrire il meglio dell’esperienza d’uso? Parliamo di un ferro da stiro in grado di offrire risultati ottimali in pochi secondi. Un sistema incorporato assicura infatti un potente colpo vapore da 600 g/min, ottimo per i tessuti spessi e per dire addio anche alle pieghe più ostinate.

Oltre a ciò, il risultato ottimale viene garantito dalla presenza dell’innovativa piastra Microsteam 400 HD con finitura laser anti-graffio che, grazie ai 400 microfori posizionati non solo ai lati ma anche al centro, assicura un’ottima distribuzione del vapore per risultati rapidi e professionali. Perché aspettare ancora? Approfittate subito dello sconto messo a disposizione da Amazon per avere a portata di mano un ferro da stiro potente ed economico. Non a caso, lo sconto del 7% sul prezzo di listino fa scendere il prezzo a soli 269,99 euro.