Red Hot Cyber Conference 2025: a Roma la conferenza su tecnologie digitali e sicurezza informatica

Roma diventa il centro per la sicurezza informatica e la tecnologia digitale con l’annuale Red Hot Cyber Conference 2025, in programma l’8 ed il 9 maggio presso il Teatro Italia in via Bari 8. Una due giorni di workshop, capture the flag e conferenze completamente gratuite, organizzate dalla community di RHC, con il chiaro obiettivo di far accrescere l’interesse del pubblico verso le tecnologie digitali e l’innovazione, ma anche puntando molto l’attenzione sulla consapevolezza del rischio informatico.

L’evento si sviluppa direttamente sui due giorni, appunto 8 e 9 maggio, con la differenza rispetto agli altri anni, che i workshop si terranno solamente Giovedì 8 Maggio, per dedicare interamente il 9 Maggio alla conferenza.

Red Hot Cyber Conference 2025: il programma

Nello specifico l’8 Maggio alle 11.30 inizieranno i workshop pratici (con accoglienza alle 11), sessioni interattive nel corso delle quali i partecipanti approfondiranno molti temi cruciali dei nostri tempi, quali sono ethical hacking, ma anche intelligenza artificiale e non solo. Dopo aver ascoltato le indicazioni degli esperti, arriva il momento di mettere in pratica ciò che si è imparato con esercizi mirati e supervisionati, che comprendono ad esempio come entrare nel dark-web in sicurezza, ma anche come hackerare un sito wordpress.

Per tutta la durata della due giorni, in particolare dalle 15:30 dell’8 Maggio alle 17 del 9 maggio, si terrà la terza Capture The Flag, una vera e propria competizione tra hacker, svolta sia online che in presenza. Coloro che saranno fisicamente al teatro, potranno anche cimentarsi nelle “flag fisiche”, prove che offrono l’occasione di acquisire punteggi bonus, per scalare più rapidamente la classifica.

Il 9 Maggio alle 9:30 (con accoglienza alle 9) verrà interamente dedicato alla RHC Conference, con un panel all’inizio della conferenza a cui parteciperanno ospiti istituzionali. Si susseguiranno numerosi interventi di esperti nazionali nella sicurezza informatica, con termine previsto alle 19:00. Alle 18:00 dello stesso giorno sono previste le premiazioni per Capture The Flag.

Per maggiori informazioni in merito a Red Hot Cyber Conference 2025, potete collegarvi al sito ufficiale.