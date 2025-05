Moulinex Easy Fry & Grill XXL in regalo: su Amazon costa meno di 90€

La Moulinex Easy Fry & Grill XXL è una friggitrice ad aria con capacità di 6.5 Litri che arriva sul mercato per offrire agli utenti il meglio dell’esperienza d’uso per ottenere piatti gustosi e con pochissimi grassi. Perché dunque continuare a utilizzare i metodi tradizionali quando esistono soluzioni come questa friggitrice ad aria Moulinex che dispone anche di una griglia? Si tratta pertanto di un prodotto 2-in-1 dalle infinite possibilità. Con un solo dispositivo, facile da usare, potete avere a disposizione una cottura simultanea con ben 8 programmi differenti e una capacità XXL per pasti deliziosi.

Non a caso, l’ampia capacità di 6.5 L, che corrisponde a 2 Kg, è ideale per preparare piatti da servire fino a otto persone. Con questa friggitrice, dunque, è possibile realizzare sia cibi per tutti i giorni che per cene tra amici.

Non passa di certo inosservato il design di questa friggitrice compatta con colorazione Navy che si adatta perfettamente a ogni tipologia di stile.

Friggitrice ad aria Moulinex: perfetta per ogni occasione

Volete finalmente preparare cibi croccanti e gustosi mettendo da parte oli e grassi aggiunti? Con questa friggitrice a marchio Moulinex i risultati saranno ottimali e non dovrete necessariamente aggiungere olio durante le fasi di cottura. Grazie agli 8 programmi di cui dispone è possibile preparare pasti semplici dal risultato eccezionale.

Non manca, inoltre, la tecnologia grill che mette a disposizione degli utenti una vera e propria griglia in alluminio pressofuso, ideale per cuocere carne tenera e succosa e verdure cotte a puntino. Non lasciatevi sfuggire questa occasione messa a disposizione da Amazon. Solo per oggi, infatti, potete acquistare la friggitrice ad aria con grill Moulinex Easy Fry & Grill XXL con uno sconto del 18% che fa scendere il prezzo di listino a soli 89,99 euro.