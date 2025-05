Microsoft propone nuovi aumenti per console e accessori

L’attuale scenario tecnologico è sempre più incerto. A tal proposito, Microsoft ha deciso di aggiornare il listino prezzi delle sue piattaforme di gioco. L’azienda prevede aumenti per le sye console Xbox. Ed anche per accessori e videogiochi. Il nuovo listino vede un incremento di 50 euro per i modelli principali di Xbox Series X. Nel dettaglio, la versione Digital, precedentemente venduta a 499,99 euro, ora costa 549,99 euro. Mentre la variante con lettore ottico passa a 599,99euro. Anche la versione da 2TB, la Galaxy Black Special Edition, ha subito una variazione di prezzo. Quest’ultima è arrivata a 699,99 euro rispetto ai 649,99 precedenti.

Microsoft annuncia nuovi aumenti per le sue console

L’incremento colpisce anche la linea Xbox Series S. Il modello da 512 GB ora richiede una spesa di 349,99 euro. Mentre quello da 1 TB è salito a 399,99 euro. Anche alcuni accessori vedranno aumentare il proprio prezzo. Tra cui, il controller wireless Xbox in edizione limitata, che passa da 79,99 a 89,99 euro. E il controller Elite Series 2 in versione completa, il cui prezzo sale da 179,99 a 199,99 euro. Altri dispositivi, come le versioni base e colorate del controller wireless, mantengono per ora il prezzo invariato.

In America, gli aumenti sono ancora più marcati. Le console Xbox hanno subito rincari fino a 80 dollari. Ad esempio, la Xbox Series X Digital è passata da 450 a 550 dollari. Mentre la Series X standard è ora venduta a 600 dollari, rispetto ai precedenti 500. La Galaxy Black Edition da 2TB ha subito uno dei maggiori aumenti, salendo da 600 a 730 dollari.

La strategia adottata da Microsoft, secondo diversi osservatori, risponde alla volontà di bilanciare i costi su scala globale. Evitando che un singolo mercato venga eccessivamente penalizzato. A conferma di ciò, anche gli accessori hanno visto rincari simili a quelli europei. Il controller Limited Edition costa ora 90 dollari (contro gli 80 precedenti). Mentre l’headset wireless sale da 110 a 120 dollari. Restano invariati invece i prezzi di alcuni accessori base, come il controller Core e le cuffie stereo.