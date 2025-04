Microsoft, il debutto della prima Xbox portatile sembra molto vicino

Il settore del gaming è in continua evoluzione e le console tradizionali non bastano più ai giocatori. Avere a casa una PlayStation 5 o una Xbox X|S non è più sufficiente se ci si vuole divertire in mobilità. Una dimostrazione arriva dal successo della Nintendo Switch.

Per questo motivo, Microsoft ha lasciato intendere da tempo che l’azienda starebbe lavorando ad una nuova console da gaming portatile. Dopo mesi di silenzio, Phil Spencer, capo della divisione Xbox è tornato a parlarne in maniera indiretta.

In una recente intervista di iJustine a Spencer in occasione dei 50 anni di Microsoft, l’intervistatrice ha chiesto quali fossero i piani dell’azienda per il gaming in mobilità. Durante l’intervista pubblicata su YouTube il dirigente, per ovvi motivi, non si è sbilanciato con le dichiarazioni.

Phil Spencer, capo di Xbox, ha lasciato intendere che entro l’anno potrebbe debuttare la prima Xbox portatile

Sebbene non abbia confermato quali soluzioni sono in sviluppo, Spencer ha commentato in maniera molto interessante: “Abbiamo parlato dei dispositivi portatili e sono molto entusiasta perché siamo spesso in viaggio e non puoi sempre portare con te la tua console o tutto il tuo desktop da gioco“.

Questa affermazione non fa che confermare l’ipotesi trapelate nelle scorse settimane che Xbox sia al lavoro su un PC portatile da gaming. Sembrerebbe che Microsoft stia collaborando con ASUS per lanciare questo dispositivo entro il 2025 e rappresenterà un passo avanti per il brand nel settore del gaming in mobilità.

Stando a quanto emerso finora, si tratterà di un PC mobile basato su Windows ma con forti personalizzazioni Xbox. Considerando che ASUS sarà il produttore, possiamo immaginare una versione modificata della ROG Ally che, dal punto di vista estetico, potrà contare sull’integrazione dello stile classico dei controller Xbox. Infatti, saranno presenti impugnature dedicate per facilitare l’ergonomia e i titoli, molto probabilmente, verranno eseguiti attraverso il Games Pass. Non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.