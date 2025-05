Esselunga: smartphone ad un PREZZO STRAORDINARIO in promo

Siete pronti a innamorarvi? Da Esselunga arriva una novità tecnologica che farà girare la testa a tutti. Se vi piace restare connessi, scattare foto ovunque andiate e guardare video ovunque vi troviate questo è il momento giusto. Avete mai pensato che un telefono potente potesse costare meno di una cena fuori? Ebbene sì: Esselunga dimostra che la qualità può essere anche conveniente. La vita è piena di momenti da catturare. Ma servono gli strumenti giusti. E se ci fosse un dispositivo che vi offre tutto, senza svuotare il portafogli? Il Redmi 13C è qui per cambiare le vostre giornate. Vi segue ovunque, senza fermarsi. Ed è talmente semplice da usare che vi sentirete subito esperti. Esselunga ha scelto per voi il miglior alleato quotidiano, un telefono che unisce design moderno, affidabilità e prestazioni solide. Vi serve altro per correre subito da Esselunga?

Redmi 13C: lo smartphone che fa tutto (e di più) in promo con Esselunga

Da oggi potete dire addio a foto mosse, video interrotti e batteria a terra. Da Esselunga arriva Redmi 13C, il compagno ideale per la vostra vita digitale. Il cuore di questo device è Android 12, veloce e semplice, che vi fa muovere tra le app con naturalezza. Ma a colpire davvero è il suo display da 6,74 pollici, ampio e luminoso, che rende ogni contenuto un piacere per gli occhi. E i selfie? Ci pensa la fotocamera frontale da 8 Megapixel, pronta a mostrarvi sempre al meglio. Se invece amate fotografare tutto ciò che vi circonda, la tripla fotocamera posteriore da 50, 2 e 0,08 Megapixel cattura ogni angolazione, ogni sfumatura. Dalla spiaggia al piatto gourmet.

L’autonomia? Non vi lascia mai soli. La batteria da 5.000 mAh vi accompagna dall’alba a tarda sera. Senza bisogno di cercare prese ovunque. E per rimanere connessi, c’è il Bluetooth 5.3, perfetto per le vostre cuffie, speaker e persino l’auto. Ecco il colpo di scena: tutto questo lo trovate da Esselunga a solo 129,99 euro. Ma fate presto: l’offerta è valida fino al 6 maggio. Il vostro nuovo smartphone qui ora sul sito.