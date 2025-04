DAZN, sconti nascosti per chi tenta di annullare l’abbonamento

Chi negli ultimi giorni ha tentato di cancellare il proprio abbonamento a DAZN potrebbe aver ricevuto una sorpresa inaspettata. Diversi utenti infatti hanno segnalato che, avviando la procedura di disdetta tramite la chat ufficiale, si sono visti proporre un forte sconto sul piano Standard. In particolare, alcuni riferiscono di aver ottenuto la possibilità di pagare solo 7,99€ al mese per quattro mensilità. Dunque un netto risparmio rispetto al prezzo pieno di 44,99€. Anche chi si è abbonato con formula annuale, pagando 34,99€ al mese, non raggiunge cifre così basse.

DAZN attua una strategia difensiva ma che non riguarda tutti

Ma attenzione ! Perché la fortuna non è garantita. Alcuni utenti si sono visti offrire tariffe meno vantaggiose, come 9,99 o 14,99€ al mese, sempre per quattro mesi. Secondo alcune testimonianze online sembra che chi rifiuta la prima proposta può vedersi immediatamente offerto uno sconto maggiore. Non c’è però una regola precisa. In quanto il successo dipende molto dalla trattativa e dalla disponibilità dell’operatore in chat. È importante sapere però che lo sconto, una volta ottenuto, diventa effettivo solo alla fine del ciclo di fatturazione corrente. Terminato il periodo promozionale, il prezzo ritorna automaticamente alla tariffa standard, senza bisogno di ulteriori azioni da parte dell’utente.

Le segnalazioni finora riguardano soltanto gli abbonati al piano Standard. Nessuna conferma ufficiale è arrivata per chi ha aderito al piano Plus. Il cui costo mensile arriva a 69,99€, oppure 59,99€ per chi sceglie l’abbonamento annuale. È plausibile che anche per questi ultimi, prima o poi, emergano offerte simili, ma al momento non si hanno conferme.

Alla luce della diffusione di queste notizie, è però prevedibile che DAZN decida di rafforzare i controlli per evitare abusi. La piattaforma potrebbe presto cambiare approccio, diventando più cauta nel proporre sconti troppo vantaggiosi a chi simula una disdetta. È chiaro che in un contesto economico sempre più difficile per molte famiglie, anche un piccolo risparmio può diventare un motivo valido per restare abbonati ancora per qualche mese.