WhatsApp: da oggi addio ad alcuni smartphone, su questi iPhone non funziona più

C’era molta attesa per questo periodo in quanto gli utenti WhatsApp già sapevano cosa sarebbe accaduto: diversi iPhone sarebbero stati fatti fuori dal supporto dell’applicazione di messaggistica. Questo è quanto accadrà da oggi in poi per i dispositivi Apple che non sono aggiornati almeno a iOS 15.1. Tra i dispositivi più famosi che verranno messi definitivamente fuori gioco da WhatsApp ci sono gli iPhone 5s, 6 e 6 Plus, i quali effettivamente non vengono più aggiornati da Apple ormai da diverso tempo a questa parte.

Perché WhatsApp ha fatto questa scelta, le motivazioni

Il motivo dietro questa decisione è principalmente tecnico. Come spiegato dai portavoce di Meta nei mesi scorsi, le versioni più moderne di iOS offrono API più avanzate, strumenti essenziali per sviluppare nuove funzioni e migliorare le prestazioni dell’app. I sistemi più vecchi, semplicemente, non sono più in grado di reggere il passo con le richieste tecniche delle nuove release.

A questo si aggiunge una valutazione di tipo statistico. I dati di utilizzo mostrano infatti che la percentuale di utentirimasti ancorati a versioni obsolete di iOS è ormai minima. Concentrarsi solo sulle versioni recenti permette agli sviluppatori di ottimizzare l’app per la grande maggioranza degli utenti, senza dover sacrificare novità o performance.

Cosa cambia per chi ha un iPhone più vecchio

Coloro che hanno ancora un iPhone 5s, un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus, possono muoversi solo in una direzione: cambiare smartphone. Non ci sono infatti altre soluzioni che potrebbero permettere di evitare questa decisione di WhatsApp.

Chi invece ha un modello più recente può verificare la versione di iOS installata accedendo a Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Se il dispositivo è aggiornabile almeno alla versione 15.1, l’app continuerà a funzionare normalmente. Si tratta di un processo che la celebre piattaforma di messaggistica segue ogni anno, eliminando dalla sua lista di supporto gli smartphone che definisce obsoleti.