Concorrenza e Big Tech: Google potrebbe essere smantellato

Negli Stati Uniti si gioca una partita complicata tra Google e il governo federale, e il campo da gioco è quello della libera concorrenza. Dopo anni di indagini e udienze, è arrivata la sentenza: sì, Google è un monopolista nel settore della ricerca online. E no, non ha semplicemente avuto successo grazie alla qualità del suo servizio. Il giudice ha stabilito che l’azienda ha pagato per restare in cima, stringendo accordi esclusivi per diventare il motore di ricerca predefinito su smartphone e altri dispositivi, ostacolando di fatto chiunque volesse farsi strada.

Google rischia lo smantellamento dei suoi servizi

Ora si discute su cosa fare. Tra le ipotesi sul tavolo c’è lo smantellamento di alcuni servizi, in particolare quello di Chrome. Un’idea che ha fatto drizzare le antenne a Sundar Pichai, CEO di Google, che si è presentato in aula per spiegare quanto, secondo lui, sarebbe dannoso dividere in pezzi un ecosistema costruito in decenni di lavoro. Ha parlato di investimenti a rischio, innovazione rallentata, persino sicurezza informatica compromessa.

In effetti, l’immagine di un Google spezzettato fa un certo effetto. Non tanto per un attaccamento nostalgico alla “grande G”, quanto perché fa riflettere su come la tecnologia si sia infilata ovunque nella nostra quotidianità. Oggi cerchiamo tutto su Google, e spesso lo facciamo proprio da Chrome, magari su un dispositivo Android. Rompere questo flusso significherebbe rimescolare le carte per molti, aziende e utenti compresi.

Il governo, però, è deciso a intervenire. Non solo per Google: anche altri colossi come Apple, Meta e Amazon sono nel mirino. L’obiettivo è chiaro — dare più spazio alla concorrenza, creare un mercato meno polarizzato e più aperto. Ma trovare un equilibrio non sarà semplice. Per ora, resta la sensazione che si stia attraversando una fase di passaggio, in cui il peso delle Big Tech viene messo finalmente sotto la lente. E da come andrà a finire questo processo, potrebbe dipendere molto del futuro del web come lo conosciamo.