Carburante: registrato un nuovo calo dei costi

Il settore auto sta registrando alcuni dati particolarmente interessanti. Il costo del carburante in Italia continua a mostrare un andamento al ribasso. Una dinamica accolta con favore da consumatori e automobilisti. Secondo quanto emerso, sembra che la diminuzione dei prezzi alla pompa è legata a una serie di concause. Tra cui si evidenziano il calo delle quotazioni internazionali del greggio. Insieme ad una pressione fiscale inferiore rispetto a quella registrata nel 2024.

Prezzo carburante al ribasso: ecco i dettagli

Confrontando i costi attuali con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, emerge una differenza importante. Secondo i dati forniti da Assoutenti, fare il pieno oggi comporta una spesa inferiore di circa 10 euro rispetto a quanto si pagava nel 2024. Nel dettaglio, il prezzo medio della benzina verde si attesta attualmente intorno a 1,708 euro al litro. Una cifra inferiore rispetto ai 1,912 euro per litro dello scorso anno. Il gasolio segue un trend simile, con un prezzo medio pari a 1,602 euro al litro. In calo rispetto ai 1,775 euro registrati nello stesso periodo del 2024.

L’andamento dei prezzi conferma un costante calo, in particolare per il diesel in modalità self service. Quest’ultimo ha raggiunto i livelli più bassi dal gennaio 2022. A fornire i dati più aggiornati è Staffetta Quotidiana, che ha rielaborato le comunicazioni dei gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Secondo tali rilevamenti, la benzina self service ha toccato quota 1,705 euro al litro. Il diesel, sempre in self, si posiziona su una media di 1,598 euro al litro.

Per quanto riguarda il servito, la benzina viene offerta a un prezzo medio di 1,849 euro al litro. Mentre il diesel servito si attesta a 1,743 euro/litro. Altri carburanti mostrano anch’essi lievi flessioni. Il GPL servito è sceso a 0,731 euro/litro, il metano servito costa 1,476 euro/kg, e il GNL si attesta su una media di 1,382 euro/kg. Si tratta di interventi importanti che potrebbero rappresentare un cambiamento utile per l’intero settore del carburante.