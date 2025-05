Attenzione al conto corrente: una truffa su WhatsApp sta facendo piazza pulita

A quanto pare ormai anche utilizzare WhatsApp è diventata un’attività che mette a rischio la sicurezza degli utenti, sembra infatti che le truffe online abbiano spostato il loro target in termini di strumenti utilizzati per ingannare le vittime da i mezzi di comunicazione ufficiali e maggiormente diffusi come SMS e mail al più noto social di messaggistica istantanea WhatsApp, il motivo è molto semplice, utilizzare il social in questione infatti consente di massimizzare le possibilità di successo dal momento che permette di raggiungere molte più persone e dunque colpire molta più gente.

Come funziona

La truffa in questione non utilizza solamente WhatsApp per ingannare le vittime, bensì uno strumento a disposizione all’interno della piattaforma da diverso tempo, stiamo parlando delle chiamate, nello specifico il tutto comincia con un messaggio che i truffatori inviano la vittima spacciandosi per la sua banca di riferimento, con questa scusa, avvisano il malcapitato della necessità impellente di consegnare un messaggio davvero molto urgente che può essere consegnato appunto solo tramite video chiamata, una volta convinta la vittima, dunque ad avviare la video chiamata a la convincono ad attivare la condivisione schermo e poi ad effettuare l’accesso sul proprio Internet banking, ciò consentirà ai truffatori di registrare tutto ciò che viene visualizzato a schermo comprese le credenziali di accesso utilizzate dall’utente, le conseguenze di tutto ciò potete ben immaginarle dal momento che la vittima perderà il proprio conto corrente con tutti i risparmi contenuti al suo interno, in caso anche voi doveste ricevere questo tipo di avviso non esitate a bloccare tutto senza rispondere e ovviamente, senza dichiarare nessuna informazione sensibile sulla vostra persona.

Tenete sempre a mente che il modo migliore di restare al sicuro da questa tipologia di pericolo è sempre quello di informarsi in modo da poter riconoscere ogni tentativo di truffa, non appena questa vi si para davanti.