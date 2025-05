Realme 12 Pro+ è in regalo su Amazon con questo SCONTO INCREDIBILE

Acquistare il Realme 12 Pro+ porta con sé un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere direttamente su Amazon, con gli utenti che si ritrovano a poter pagare molto meno un prodotto di alto livello, o comunque di livello nettamente superiore alla fascia di prezzo di posizionamento.

Lo smartphone presenta un peso di 196 grammi, con dimensioni di 161,47 x 74,02 x 8,75 millimetri di spessore, alle cui spalle si può trovare un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2412 pixel, AMOLED di alta qualità con refresh rate a 120Hz, con oltre 16 milioni di colori ed anche 394 ppi. Il comparto fotografico rappresenta nella parte posteriore un trittico di sensori: 50 megapixel per il principale, 64 megapixel per l’ultragrandangolare, ed anche un 8 megapixel per un teleobiettivo di buona qualità generale.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis in regalo che potete avere solo con il canale Telegram dedicato disponibile direttamente su questo link.

Realme 12 Pro+: ecco lo sconto Amazon migliore dell’anno

La spesa per l’acquisto di Realme 12 Pro+ è tutt’altro che elevata, se considerate comunque la sua qualità generale, trattandosi di un prodotto che difficilmente è possibile trovare a meno, in particolar modo nella variante da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. L’ordine, disponibile a questo link, porta con sé una spesa finale di soli 275,53 euro, con consegna gratuita a domicilio e possibilità comunque di avere la solita ottima garanzia della durata di 24 mesi.

Ciò che contraddistingue il prodotto dai tanti altri è la presenza di una batteria molto capiente, parliamo comunque di un componente da 5000 mAh, che riesce a coprire le giornate di utilizzo con una buonissima autonomia generale, in grado di estendere al massimo l’usabilità quotidiana del prodotto stesso. La connettività è sufficientemente fornita, con WiFi 6 dual-band, passando poi per bluetooth 5.2, USB type-C 2.0, oppure chip NFC e GPS per il posizionamento preciso in tutto il globo.