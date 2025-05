Xbox: secondo le ultime voci è a lavoro su 3 controller

A quanto pare, secondo recenti voci di corridoio in casa Microsoft sono iniziati i lavori per andare a migliorare e cambiare radicalmente un elemento che effettivamente da diverso tempo non riceve un vero e proprio restyling in modo importante, stiamo parlando dei controller Xbox, a parlarcene è il noto Insider sempre ben informato Jez Corden, il quale ha annunciato che sarebbero tre controller diversi quelli che Microsoft ha da offrire alla community, scopriamo insieme che cosa ha dichiarato quest’ultimo.

Tre controller per tre fasce

L’uomo ha dichiarato all’interno del proprio blog che l’azienda sarebbe al lavoro su tre controller diversi che andrebbero rappresentare tre fasce di utenza a cui sono dedicati, in primis avremo un controller base a basso prezzo che offrirà tutte le caratteristiche del controller attuale più qualche nuova tecnologia di recente Uscita, poi avremo un controller di fascia media, di qualità ovviamente più elevata rispetto al modello precedente, ma il vero punto di forza sarà rappresentato dal controller di fascia alta, quest’ultimo infatti introdurrà tutte le tecnologie più recenti e nello specifico andrà a lavorare in particolare sulla connettività alla console, infatti il controller in questione non sfrutterà più la connettività Bluetooth, bensì una connessione Wi-Fi direct che consentirà di azzerare i tempi di latenza e le interferenze permettendo di ridurre in maniera importante l’input lag.

Quest’ultima mossa sembra soprattutto legata all’arrivo della possibilità di giocare una molteplicità di titoli online tramite l’applicazione Xbox che sicuramente necessita di un controller particolarmente veloce per ridurre al minimo i tempi di latenza legati anche al fatto che si sta giocando in streaming e non direttamente sulla console.

L’uomo ha dichiarato inoltre di non avere nessun tipo di informazione per quanto riguarda invece il periodo di lancio e soprattutto il costo di questi dispositivi, probabilmente per quelli servirà attendere ancora un discreto quantitativo di tempo in più.