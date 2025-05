Xbox, notizia SHOCK: aumentano tutti i prezzi

Il mese di maggio non è iniziato proprio nel migliore dei modi per tutti i videogiocatori. Secondo quanto è emerso in rete, infatti, il colosso americano Microsoft ha da poco annunciato ufficialmente l’arrivo di aumenti sul costo dei suoi prodotti Xbox, tra cui videogiochi, console e accessori. Questi aumenti sono stati annunciati giusto ieri, ma saranno introdotti a tutti gli effetti a partire dalla fine di quest’anno.

Xbox, batosta per gli utenti: aumenta il prezzo di console, videogiochi e accessori

Una brutta notizia ha dato il benvenuto al mese di maggio per gli utenti amanti dei videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso americano Microsoft ha da poco comunicato l’arrivo ufficiale di aumenti per una vasta gamma di prodotti. Tra questi, sono compresi come già detto le console da gaming a marchio Xbox, i videogiochi e anche gli accessori.

Xbox, ecco i nuovi prezzi degli accessori da gaming

• Xbox Controller (Core) – 64,99 euro

• Xbox Controller (colorato) – 69,99 euro

• Xbox Controller Special Edition – 79,99 euro

• Xbox Controller Limited Edition – 89,99 euro

• Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core – 149,99 euro

• Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – 199,99 euro

Xbox, ecco i nuovi prezzi delle console da gaming

• Xbox Series S 512 GB: 349,99 euro

• Xbox Series S 1 TB: 399,99 euro

• Xbox Series X Digital: 549,99 euro

• Xbox Series X: 599,99 euro

• Xbox Series X 2 TB Galaxy – 699,99 euro

Come già detto, l’azienda ha poi comunicato l’arrivo di aumenti anche per i suoi videogiochi. Le nuove uscite first party, infatti, sembra che avranno dei prezzi che in alcuni casi arriveranno sui 90 euro.

Insomma, si tratta senz’altro di una notizia che non renderà sicuramente felici gli utenti amanti del mondo del gaming. Ricordiamo comunque che l’azienda propone tanti videogiochi gratuiti per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Oltre a questo, sono poi disponibili numerosi titoli in sconto su Xbox Store. Vi terremo comunque aggiornati su eventuali novità.