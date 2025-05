WindTre nel mirino di Iliad: offerte ricche di Giga per chi trasferisce il numero

WindTre e Iliad si sfidano periodicamente a suon di offerte che mirano a conquistare quanti più utenti. Il gestore arancione, sin dall’ingresso in scena del low cost francese, ha lanciato tariffe vantaggiose per i clienti che avrebbero effettuato il trasferimento del numero e Iliad ha prontamente risposto alla minaccia proponendo delle offerte la cui quantità di servizi inclusi ha costretto i principali operatori telefonici italiani a modificare la loro strategia.

In tal contesto, i due operatori puntano ai rispetti clienti tramite apposite offerte. La WindTre GO 150 e la WindTre GO Unlimited, ad esempio, sono le due offerte proposte ai clienti che trasferiscono il numero da Iliad; la TOP 250 Plus, invece, è la tariffa proposta da Iliad a chi effettua la portabilità del numero.

WindTre e Iliad: le offerte per chi effettua la portabilità

I clienti Iliad e MVNO che decidono di passare a WindTre possono attivare una delle seguenti offerte:

la WindTre GO 150 , che prevede una spesa di 7,99 euro al mese e permette di ottenere minuti senza limiti, 50 SMS e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

, che prevede una spesa di 7,99 euro al mese e permette di ottenere minuti senza limiti, 50 SMS e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. la WindTre GO Unlimited, che necessita di un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese e consente di ricevere minuti senza limiti per le chiamate, 50 SMS verso tutti e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I clienti che invece desiderano passare a Iliad hanno a disposizione la TOP 250 Plus, che prevede una spesa di rinnovo di 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per sempre e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate, SMS illimitati e 250 GB di traffico dati per la navigazione. L’offerta in questione, però, sta per scadere. Il gestore potrebbe prorogarne la scadenza ma al momento gli interessati hanno soltanto due giorni a disposizione per poterla richiedere. Basterà accedere al sito ufficiale e indicare l’operatore di provenienza.