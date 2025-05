Laser, nuove frontiere per i droni da combattimento

Una società californiana sta testando alcune tipologie di droni dotati di laser di potenza elevata per distruggere i velivoli nemici. Questo tipo di sistema prevede l’utilizzo di un laser che possiede una durata forse maggiore rispetto ai proiettili lanciati dai droni. Infatti si è pensato all’ sviluppo di un’ arma che non avesse bisogno sembra di essere ricaricata, anche se il laser verrà alimentato da delle batterie. Queste ultime però potrebbero avere una capacità maggiore in modo da alimentare il laser per un lungo periodo di tempo. Il laser verrà implementato all’ interno dei velivoli senza pilota ed è stato realizzato in collaborazione con la General Atomics e il Dipartimento della Difesa statunitense.

L’ arma di ultima generazione verrà aggiunta ai droni MQ-9 garantendo maggiore copertura difensiva per questi ultimi. Per adesso sono stati condotti dei test da terra per verificare l‘ efficienza dei laser all’ interno dei droni. Probabilmente verrà effettuata anche una prova aerea per verificare se sono stati rispettati i requisiti richiesti dalla difesa. Da punto di vista difensivo, si stanno facendo dei progressi anche grazie alle nuove tecnologie messe in campo in questi anni. Ovviamente queste armi speciali servono in caso di emergenza nazionale e dovranno essere utilizzate per scopi difensivi e non di attacco.

Laser, inserito all’ interno dei droni MQ-9

Il laser inserito all’ interno dei droni avrà una potenza di 25 kw e potrebbe essere addirittura aumentata fino a 300 kw. Tutta questa potenza necessita di un’ alimentazione adeguata, per cui sono stati previsti dei pacchi batteria efficienti e in grado di alimentare il laser per un lungo tempo. L’ azienda ha già implementato sistemi laser sui suoi velivoli solamente che questi sistemi sono a stato solido e sono in grado di neutralizzare i droni nemici e non solo. Inoltre il sistema laser è stato realizzato in modo da poter essere inserito all’ interno di basi terrestri e navali. Il drone sarà in grado di lavorare 24 ore su 24 in modo da proteggere il proprio territorio da potenziali attacchi nemici.

Sembra che presto il laser verrà inserito all’ interno dei droni MQ-9 in modo da garantire efficienza e soprattutto sicurezza nei luoghi in cui operano.