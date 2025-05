Samsung vola grazie ai Galaxy S25: vendite da record e strategia sull’intelligenza artificiale

I primi tre mesi del 2025 segnano un punto di svolta per Samsung Electronics. L’azienda ha infatti registrato un fatturato record di circa 49,07 miliardi di euro. Una cifra superiore a ogni precedente risultato. A determinare un simile successo è stata in particolare la nuova linea Galaxy S25, accolta in maniera più che positiva dal mercato mondiale.

Samsung: investimenti record in ricerca e innovazione, semiconduttori e display in ripresa

La divisione Mobile e Networks (MX) ha generato ricavi per circa 22,94 miliardi di euro, con un utile operativo pari a 2,67 miliardi di euro. Questi numeri sono stati sostenuti da un’efficace strategia di lancio dei dispositivi di fascia alta. Oltre che da una gestione più efficiente dei costi di produzione e dalla riduzione del prezzo di alcuni componenti chiave. Il nuovo Galaxy S25 Edge rappresenta quindi un’ulteriore scommessa per contrastare la stagionalità e mantenere alto il volume di vendite. Samsung prevede poi di estendere l’intelligenza artificiale anche nei modelli di fascia media. Ciò grazie all’integrazione della piattaforma “Awesome Intelligence” nella serie GalaxyA. La seconda parte dell’anno invece, vedrà l’introduzione di nuovi prodotti indossabili, integrati con funzionalità AI, e l’esplorazione di settori emergenti come l’extended reality.

Accanto ai successi nel settore mobile, Samsung ha aumentato del 16% anche la spesa in ricerca e sviluppo rispetto allo stesso periodo del 2024. Tali investimenti, i più alti nella storia dell’azienda, sono destinati a sostenere l’innovazione tecnologica nel lungo termine, con un’attenzione sempre più marcata sull’IA e sulle sue applicazioni in ambito consumer e industriale.

Anche il comparto dei semiconduttori ha ottenuto ricavi per 15,56 miliardi di euro. In particolare grazie alla domanda di DRAM per server e NAND. La divisione System LSI sta beneficiando poi dell’integrazione dei propri sensori ad alta risoluzione, mentre la Foundry punta ad avviare la produzione di chip a 2 nanometri entro fine anno. Infine anche Samsung Display ha mostrato segnali di crescita nei grandi formati, con il settore QD-OLED in espansione.