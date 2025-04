Amazon ti REGALA Samsung Galaxy A16 con Galaxy Tab S10 FE+

Promozione assolutamente imperdibile per gli utenti che vogliono acquistare un tablet di alto livello, ed allo stesso tempo essere pronti a ricevere uno sconto speciale sull’acquisto, in aggiunta ad un prodotto completamente gratis in regalo. La promozione attivata in questi giorni da Amazon è una delle migliori in circolazione, garantisce a tutti gli effetti l’accesso a Galaxy A16 e Galaxy Tab S10 FE+, pagandone solamente uno.

Di base l’utente si ritrova a poter comprare il secondo, il Tab S10 FE+, ultimo della propria generazione, un tablet con display LCD da 13,1 pollici di diagonale, che può raggiungere a tutti gli effetti una risoluzione molto elevata, e che allo stesso tempo è capace di raggiungere 259 ppi ed un refresh rate di 90 Hz. Il processore è l’ottimo Samsung Exynos 1580, octa-core con frequenza di clock a 2,9GHz, che viene affiancato dalla presenza di GPU Xclipse 540, con 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna che, di base, può raggiungere fino a 256GB, ma è comunque espandibile con microSD fino a 2TB.

Amazon, ecco il regalo sull’acquisto di Galaxy Tab S10 FE+

Lo sconto migliore delle ultime settimane è indiscutibilmente qui, la promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione degli utenti vede lanciare prima di tutto un prezzo di vendita abbordabile per l’acquisto del Samsung Galaxy Tab S10 FE+, che oggi viene a costare 749 euro per il suo acquisto, con inclusa la S Pen, garanzia di 24 mesi e copertura contro ogni difetto di fabbrica, l’ordine è da completare a questo link.

Ciò che rende la promozione molto speciale è sicuramente la possibilità di ricevere, incluso nel prezzo, il Samsung Galaxy A16 completamente gratis, senza dover fare davvero nient’altro, verrà aggiunto nel carrello a costo zero in modo automatico.