TSMC: non arriverà la tecnologia high-na per il nodo 14a

Quando si parla di chip, oramai il primo nome che viene in mente è quello di TSMC, il colosso con sede in Taiwan infatti ha letteralmente monopolizzato il settore grazie ai propri prodotti di altissima qualità e caratterizzati ovviamente dagli ultimi ritrovati in termini di tecnologia correlata ai chip, l’azienda in questione però recentemente ha fatto sapere che per quanto riguarda il suo prossimo nodo A14, ovvero a 14 nm, non adotterà l’ultimo ritrovato per quanto riguarda la litografia, ovvero la tecnologia high Na, a comunicarlo è stato direttamente il suo vicepresidente che ha sottolineato come l’azienda abbia valutato se utilizzare le ultime tecnologie introdotte dall’azienda Dese ASML o meno.

Troppo costoso

L’azienda taiwanese ha valutato le proprie scelte e si è resa conto che utilizzare quest’ultimo ritrovato per quanto riguarda l’ali litografia sul silicio risulterebbe troppo costoso, costo che poi ovviamente si ripercuoterebbe direttamente sul consumatore, si parlerebbe infatti di un aumento di prezzo pari a 2,5 volte, ciò non significa che l’azienda non utilizzerà mai questa nuova tecnologia, ma quest’ultima si è resa conto di essere in grado di offrire chip competitivi con il suo nuovo nodo a 1,4 nm anche senza utilizzare gli ultimi ritrovati in questo campo, ovviamente ciò non significa che l’azienda non utilizzerà mai queste nuove tecnologie, però si riserverà di farlo quando magari il processo sarà più standardizzato e i costi si saranno abbassati.

Di contro invece abbiamo Intel che sembra direttamente intenzionato a farlo già per il suo prossimo nodo a 1,8 nm, ciò ovviamente le permetterebbe di avere un importante boost sul mercato e le consentirebbe di tentare il sorpasso all’azienda con sede in Taiwan che da diversi anni comanda il mercato grazie alle proprie fonderie e ai propri processi produttivi davvero di altissimo livello, si tratterà dunque di una competizione davvero avvincente che potrebbe sovvertire gli equilibri di mercato.