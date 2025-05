Lenovo in missione con il suo robot a sei zampe

La Cina ha avviato una rivoluzionaria iniziativa per la protezione di uno dei suoi tesori più antichi. Stiamo parlando della pagoda di Yingxian. Un monumento millenario che rappresenta il più antico edificio in legno a più piani al mondo. È situato nella provincia dello Shanxi ed è alto 67,3 metri. Ha ottenuto inoltre il riconoscimento come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Per proteggere questa icona storica, Lenovo ha sviluppato un robot a sei zampe, il Daystar Bot GS. È alimentato da intelligenza artificiale, per monitorare e preservare la pagoda attraverso tecnologie all’avanguardia.

Lenovo mette l’AI al servizio della storia

Il progetto ha preso il nome di AI Smart Pagoda 2.0. È il risultato della collaborazione tra Lenovo e il Centro di Ricerca Congiunto per la Tutela del Patrimonio Culturale dell’Università Tsinghua-Museo di Palazzo.

Il robot ha una struttura innovativa a sei zampe. È stato scelto per la sua stabilità e agilità che sono di livello superiore. Essenziali inoltre per lavorare su terreni difficili e in ambienti complessi come quello della pagoda. Le sue capacità sono molte. La scansione tridimensionale intelligente, la creazione di modelli digitali dettagliati e ispezioni periodiche per valutare lo stato di conservazione dell’edificio.

Grazie a un sistema di visione tridimensionale, il robot è capace di valutare ogni dettaglio a livello millimetrico senza alcun contatto fisico. Riduce così al minimo i rischi per la struttura. L’intelligenza artificiale integrata gli consente di prendere decisioni in tempo reale.

Questo progetto rappresenta un passo unico che crea un mix tra tecnologie moderne e tradizione culturale. La protezione di edifici storici, come la pagoda di Yingxian, non è solo una questione di conservazione fisica. Ma anche di valorizzazione del patrimonio in modo intelligente e sostenibile.

Lenovo e i suoi collaborati sono decisi a continuare a esplorare l’uso dell’intelligenza artificiale per aiutare a conservare siti storici. Integrando inoltre soluzioni tecnologiche innovative con la conoscenza tradizionale. L’obiettivo è preservare l’eredità culturale mondiale, combinando passato e futuro in un’unica visione sostenibile.