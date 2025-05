La Cina supera gli Stati Uniti nella corsa al nucleare

La Cina ha raggiunto un traguardo molto importante nel settore dell’energia nucleare. Ha superato anche gli Stati Uniti per numero di reattori attivi, in costruzione o approvati. Con 102 dispositivi e una capacità complessiva di 113 milioni di kilowatt, il paese asiatico è leader mondiale nel nucleare. Da poco sono stati accettati nuovi progetti. Tra cui la Fase III della centrale di Sanmen nella provincia dello Zhejiang. Questa contribuirà ad aumentare la capacità energetica del paese. Il tutto è stato deciso da una riunione del Consiglio di Stato presieduta dal Premier Li Qiang. Durante la discussione è stata riaffermata l’importanza di rispettare in modo rigoroso gli standard di sicurezza.

La Cina annuncia nuovi progetti e si afferma nell’industria nucleare

Il 2024 segna il 70° anniversario della nascita dell’industria nucleare cinese. Un periodo che ha visto la stabilizzazione delle capacità del paese in questo campo. La centrale di Sanmen rimane uno dei principali impianti per l’energia pulita nella Cina orientale. E vedrà completata la Fase III con una capacità di 7,5 milioni di kilowatt. Il governo ha annunciato l’approvazione di cinque nuovi progetti nucleari. Questi includono 10 nuovi reattori distribuiti in diverse province del paese.

L’anno scorso l’energia nucleare ha generato nel paese 444,7 miliardi di kilowattora. Questo fatto ha contribuito notevolmente alla diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. Circa 334 milioni di tonnellate meno nell’atmosfera. Il governo ha inoltre fatto dei passi avanti importanti nel garantire il controllo delle tecnologie nucleari. La localizzazione delle principali attrezzature per le centrali è ormai completa.

Sul fronte delle collaborazioni internazionali, la Cina ha intensificato i suoi legami con paesi come Russia e Francia. Ma anche con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. La cooperazione ha portato all’apertura di 12 centri di ricerca nucleare a livello mondiale. Si è consolidato il suo ruolo come protagonista in questo settore. Inoltre, l’avanzamento dei progetti dimostrativi come il Guohe One e il Linglong One rappresentano il continuo progresso delle tecnologie cinesi.