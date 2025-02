Robot cinese nel gelo antartico: per lui scarpe anti-scivolo e tanta tecnologia

Solo qualche anno fa sarebbe sembrato assurdo ma ad oggi è pura normalità: la Cina ha progettato e realizzato un robot davvero incredibile. Sono sei le zampe in suo possesso e avrà il compito di effettuare dei test in Antartide, presso la stazione di ricerca cinese Zhongshan. Per l’occasione anche l’abbigliamento è stato pensato attentamente: gli scienziati lo hanno dotato di scarpe anti-scivolo. È proprio così che potrà trasportare senza problemi carichi fino al peso di 100 kg in maniera stabile e precisa.

Secondo Mao Shijie, direttore del Lenovo Research Institute e leader del progetto, le scarpe del robot sono state realizzate con materiali altamente resistenti al freddo, capaci di ridurre il rischio di slittamento e di preservare l’integrità del ghiaccio. Il robot può funzionare fino a quattro ore consecutive a temperature che raggiungono i -40°C, grazie a un sofisticato sistema di isolamento e a batterie specializzate per ambienti estremi.

Funzioni avanzate e potenziale impiego

Durante i test, il robot ha svolto una serie di compiti, tra cui il trasporto di rifornimenti e l’individuazione di crepacci nascosti nel ghiaccio. Questi ultimi rappresentano un grave rischio per le squadre di ricerca, rendendo il robot un alleato prezioso nelle spedizioni scientifiche.

Il progetto non si limita però all’Antartide: il robot è stato concepito per affrontare una vasta gamma di applicazioni. Tra queste:

Ispezioni industriali , con la capacità di rilevare perdite d’olio, corrosione o altri difetti negli impianti;

, con la capacità di rilevare perdite d’olio, corrosione o altri difetti negli impianti; Collaborazioni con droni e robot subacquei per missioni complesse, come il campionamento sottomarino;

per missioni complesse, come il campionamento sottomarino; Supporto agli anziani, grazie all’integrazione con intelligenza artificiale per offrire assistenza domestica e compagnia.

Innovazione nella robotica cinese

Il robot a sei zampe è solo uno dei progetti avanzati nel panorama della robotica cinese. Ad esempio, il quadrupede Lynx della DEEP Robotics ha dimostrato incredibili abilità, come ballare, scalare superfici ripide e muoversi agilmente sul ghiaccio. Un’altra innovazione è il Black Panther 2.0, capace di correre 100 metri in meno di 10 secondi, mostrando una combinazione straordinaria di velocità e precisione.