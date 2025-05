LG OLED evo 48″ su Amazon con uno sconto di ben 600€

L’LG OLED evo 48′‘ è una smart tv pensata per tutti gli utenti che vogliono avere nella propria casa una soluzione in grado di portare il cinema a casa con l’esperienza targata Dolby, con immagini intense e dettagliate e un audio più coinvolgente rispetto ad altri dispositivi.

Non a caso, oggi questa smart tv viene offerta da Amazon a un prezzo strepitoso. Rispetto ad altri giorni, infatti, il prezzo di listino viene scontato del 40% andando, dunque, a ottimizzare il rapporto qualità/prezzo con cui questo modello LG giunge sul mercato.

LG OLED evo 48” a prezzo incredibile

Volete avere nel salotto della vostra casa una nuova tv in grado di offrire il meglio dell’esperienza visiva e sonora? Acquistando questa tv LG OLED evo 48″ avrete a portata di mano un dispositivo innovativo che rappresenta l”evoluzione della tecnologia OLED. Non a caso, è in grado di offrire immagini più colorate e dettagliate, grazie al lavoro sinergico fra il processore e il pannello che il costruttore ha deciso di implementare durante una dettagliata progettazione.

La presenza del processore α9 GEN7 con AI sviluppato da LG consente all’utente di vivere le scene come fossi lì, grazie alla mappatura dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma. Tutto ciò, non casualmente, rende l’esperienza visiva unica e completamente immersiva. Se siete anche appassionati di gaming, oltre a essere appassionati di film e serie tv, questa smart tv LG offre un gameplay fluido e reattivo e mette a disposizione 4 porte HDMI per gameplay in 4K.

Approfittate subito dello sconto attualmente disponibile su Amazon per poter acquistare questo LG OLED evo 48″ a un prezzo incredibile. Oggi con lo sconto del 40% la pagate solamente 899 euro anziché 1.499.