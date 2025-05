Very Mobile, tante ricariche in omaggio fino a fine giugno

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile propone spesso non solo offerte di rete mobile di rilievo, ma anche tante super promozioni. Una di queste è quella denominata Porta un Amico, con cui cui utenti possono ricevere numeorse ricariche in omaggio per kgnj amico che passa in Very Mobile. Proprio quest’ultima promo è stata prorogata dall’operatore virtuale per circa due mesi. Tutti gli utenti la potranno infatti sfruttare fino alla giornata del prossimo 30 giugno 2025.

Very Mobile, super promo Porta un Amico disponibile fino a fine giugno 2025

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco prorogato la disponibilità di una delle sue promozioni di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo nota come Porta un Amico. Come sappiamo, quest’ultima da la possibilità ai già clienti dell’operatore virtuale di ottenere numerose ricariche in omaggio per ogni amico che passa in Very Mobile, fino ad un massimo di 150 euro.

La promozione in questione è stata disponibile fino a qualche tempo fa. Ora, l’operatore ha deciso di prorogarla per quasi due mesi. Gli utenti avranno infatti a disposizione fino alla giornata del prossimo 30 giugno 2025. Per farlo, i già clienti interessati troveranno l’apposita sezione Porta un Amico in Very direttamente nell’app ufficiale dell’operatore. Da qui, sarà possibile ottenere un codice promozionale da condividere con i propri amici o parenti.

In questo modo, sia i già clienti che i nuovi clienti potranno ricevere una ricarica in omaggio di 5 euro. I regali sono ancora più sorprendenti se si proviene da alcuni specifici operatori, dato che sarà possibile ricevere ulteriori 10 euro di ricarica in omaggio. Gli operatori da cui sarà necessario richiedere la portabilità sono i seguenti:

1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Fastweb e Sky Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU.