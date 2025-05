Google Calendar introduce un nuovo carosello per la selezione dei calendari

Google Calendar

Google ha avviato il rollout di una nuova interfaccia per la selezione dei calendari su Google Calendar, pensata per semplificare la gestione dei calendari multipli associati a uno stesso account.

Un nuovo carosello per visualizzare e selezionare i calendari

L’aggiornamento riguarda la versione mobile di Google Calendar e introduce un carosello orizzontale nella parte superiore dell’app, che consente di navigare rapidamente tra i vari calendari associati a un singolo account. Il nuovo layout offre un accesso visivo più immediato, utile per chi gestisce più attività o contesti (personale, lavoro, progetti condivisi). La funzione è attualmente in fase di distribuzione graduale a livello globale e sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane, sia su Android che su iOS.

Con il nuovo carosello, gli utenti possono attivare o disattivare la visualizzazione di singoli calendari con un semplice tocco. Il cambiamento riguarda in particolare gli account che includono più calendari interni, come quelli G Suite aziendali, dove è comune avere calendari per team, eventi, ferie e disponibilità.

In precedenza, la selezione richiedeva l’accesso a un menu laterale meno intuitivo. Con la nuova interfaccia, Google punta a semplificare l’organizzazione delle agende quotidiane, migliorando la visibilità e la rapidità d’uso.

Il carosello riprende uno stile visivo già utilizzato in altre applicazioni Google, come Gmail e Google Drive, dove elementi scorrevoli semplificano la navigazione tra etichette o cartelle. Ogni calendario è rappresentato da un’etichetta colorata con il nome corrispondente, e il colore segue quello scelto nelle impostazioni di Google Calendar. Il layout è progettato per adattarsi in modo fluido a schermi di diverse dimensioni, mantenendo un’esperienza coerente tra smartphone, tablet e pieghevoli Android.

La nuova funzione è in rollout progressivo lato server, quindi non richiede un aggiornamento manuale dell’app. Google ha confermato che sarà disponibile sia per gli account personali sia per gli account Google Workspace, inclusi quelli scolastici e aziendali.

L’attivazione avverrà in automatico una volta che il dispositivo riceverà l’abilitazione da parte dei server Google. Non è prevista la possibilità di disattivare il carosello, ma l’utente potrà personalizzare l’ordine e la visibilità dei calendari tramite le impostazioni dell’app.