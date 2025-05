HONOR Magic8 Pro: in arrivo un super smartphone

Sta arrivando un altro smartphone di fascia alta previsto per la seconda metà del 2025. Uno dei più attesi è sicuramente l’HONOR Magic8 Pro. Dopo il successo di quello attuale, l’HONOR Magic7Pro, l’azienda sembra pronta a rivelare un nuovo dispositivo che punta a incantare gli appassionati di tecnologia. Il predecessore, Magic7 Pro, era stato lanciato sul mercato cinese ad ottobre 2024. Poi è arrivato su quello mondiale nel mese di novembre. Si pensa quindi che la stessa identica tempistica verrà seguita anche per il Magic8 Pro.

Un concentrato di potenza e innovazione nella fotocamera del nuovo HONOR

Uno degli aspetti più interessanti che riguarderà il nuovo flagship è sicuramente quello del comparto fotografico. HONOR, infatti, ha sempre messo l’imaging al centro dei suoi dispositivi. Ed anche il Magic8 Pro non farà eccezione. Secondo le prime voci, il nuovo modello avrà una fotocamera posteriore tripla. Questa prevede un sensore principale da 50 megapixel (con dimensione 1/1,3″), affiancato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel. In più avrà un potente teleobiettivo periscopico da ben 200 megapixel.

Ovviamente non mancheranno dei miglioramenti rispetto al modello precedente. Il sensore principale dovrebbe offrire prestazioni superiori. Ci sarà un’attenzione particolare a funzionalità come una transizione fluida dei fotogrammi, la sintesi super frame, un autofocus più rapido, un’ottimizzazione della gamma dinamica e una maggiore efficienza energetica.

Questi aggiornamenti non sono ancora stati confermati ufficialmente. Ma se così fosse potrebbero garantire agli utenti immagini di qualità superiore in ogni situazione. Ma non è tutto. Il Magic8 Pro sarà anche uno dei primi dispositivi a montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Questo si preannuncia come una delle migliori soluzioni per prestazioni e efficienza.

Nelle prossime settimane si prevedono ulteriori dettagli che sveleranno tutte le potenzialità di questo dispositivo. Non resta che attendere l’ufficializzazione di HONOR, che potrebbe arrivare già a partire dai prossimi mesi.